Francesca Fagnani non è mai riuscita a convincere Selvaggia Lucarelli a sedersi nel suo programma Belve. Cosa pensa la conduttrice della giornalista? Finalmente ha vuotato il sacco.

Cosa pensa Francesca Fagnani di Selvaggia Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli non ha mai nascosto il suo pensiero su Francesca Fagnani. La giornalista ha più volte rifiutato di farsi intervistare a Belve perché sostiene che il modo di fare della conduttrice non sia altro che “provocazione“. Cosa risponde la compagna di Enrico Mentana? La Fagnani ha ammesso di aver invitato diverse volte Selvaggia, ma che i suoi rifiuti avevano “altre motivazioni“.

Le parole di Francesca Fagnani

Intervistata da Vanity Fair, Francesca Fagnani ha commentato così i rifiuti di Selvaggia Lucarelli a Belve:

“Non viene perché io voglio vincere? L’avevo invitata più volte e, in quelle occasioni, mi aveva dato altre motivazioni che non posso riferire in quanto erano conversazioni private, ma è una sua opinione e, come tale, la accolgo e la rispetto. Come ho reagito al suo no? Non l’ho più invitata, rispetto il fatto che non se la senta“.

Stando a quanto dichiarato da Francesca, Selvaggia non ha accettato di partecipare a Belve per altri motivi rispetto a quelli da lei stessa dichiarati. Ultimamente, la giornalista ha ammesso di non essere andata dalla Fagnani perché “lì il banco vince“, “non c’è ascolto, ma provocazione” e “sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato“.

Fagnani su Lucarelli al Passaparolaccia

Tornando indietro nel tempo, due anni fa circa, la Fagnani ha parlato della Lucarelli a Le Iene, durante il gioco Passaparolaccia. Francesca ha riservato a Selvaggia parole di stima: