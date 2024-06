L'ex concorrente di Temptation Island, dopo l'intervento per cambiare colore degli occhi, vuole fare una nuova operazione alle gambe

Francesco Chiofalo continua a far chiacchierare il web, dopo l’intervento per il cambio colore degli occhi, ora rivela la sua nuova richiesta: vuole allungarsi le gambe.

La proposta shock di Francesco Chiofalo

L’ex concorrente di Temptation Island, intervistato da NuovoTv, ha raccontato che sarebbe pronto per un ulteriore intervento chirurgico: vorrebbe allungare le sue gambe per diventare più alto, non sarebbe contento della sua altezza 1,75m.

C’è però un ostacolo da superare, questa operazione non è legale nei Paesi appartenenti all’Unione Europea, ma Chiofalo si dice fiducioso:

“Aspetto che la comunità europea di cui mi fido renda legale l’operazione“.

Non sono mancate le critiche in queste ore, tra le tante spicca quella di Sonia Bruganelli, che commenta la notizia così:

“Per la testa si può fare qualcosa?”.

I commenti negativi dopo l’intervento agli occhi

Lo scorso aprile, Chiofalo ha scelto di trasformare i suoi occhi da scuri a chiari, un intervento rischioso che potrebbe portare a gravi complicazioni.

A tal proposito, Chiofalo e altri influencer, che hanno fatto ricorso a questo intervento, sono stati intervistati a Mattino 4. Il ragazzo, in merito alla sua scelta, in entrambe le interviste, ha sottolineato: