Francesco Sarcina e Nayra rispondono a Clizia Incorvaia: svelate le dichiarazioni false!

La recente intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo ha suscitato forti reazioni nella famiglia Sarcina. Francesco Sarcina, noto frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni, ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali contro la sua ex moglie. Le affermazioni rilasciate dalla influencer siciliana sono state considerate diffamatorie. A confermare questa decisione è stata Nayra Garibo, attuale compagna di Sarcina, che ha espresso il proprio dispiacere per le dichiarazioni di Incorvaia.

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia

Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, Clizia Incorvaia ha affrontato diverse questioni personali, incluso il presunto comportamento violento di Francesco Sarcina. Quando le è stato chiesto se avesse subito violenze fisiche, l’influencer ha preferito non entrare nei dettagli, dichiarando che alcune cose è meglio tenerle per sé, in particolare per proteggere la figlia Nina, di 10 anni. Tuttavia, ha confermato un episodio controverso riguardante la distruzione di 60 paia di scarpe, avvenuto a causa di un litigio. Questa affermazione è stata contestata da Nayra Garibo, attuale compagna di Sarcina.

Il racconto di Nayra Garibo

Nayra Garibo ha difeso il suo compagno, accusando Clizia Incorvaia di aver manipolato la situazione a proprio favore. Secondo Garibo, l’unica violenza che ha osservato è stata quella verbale e psicologica da parte di Incorvaia. Ha denunciato che quest’ultima esercita pressioni morali ed economiche su Francesco Sarcina per limitare la sua visibilità con la figlia. Clizia avrebbe minacciato di negare la possibilità di vedere Nina, creando così un clima di tensione costante.

Il contesto legale e le accuse reciproche

Il rapporto tra Sarcina e Incorvaia è stato caratterizzato da tensioni e controversie legali. Garibo ha rivelato che, in passato, Clizia ha tentato di ottenere un aumento del mantenimento, richiedendo somme ritenute eccessive. In questo contesto, il giudice aveva stabilito che le spese per i viaggi e la scuola spettavano a Clizia, decisione che lei ha rifiutato, avviando una serie di ricatti nei confronti di Sarcina.

Il malessere della famiglia

Garibo ha evidenziato che la situazione ha avuto effetti negativi non solo su Sarcina, ma anche sui suoi altri figli. Ha raccontato che Tobia, il primogenito di Sarcina, ha vissuto la sofferenza del padre e ha persino scritto a Clizia per chiedere di poter vedere Nina. Le pressioni familiari hanno generato un clima di angoscia e dolore, che ha spinto Garibo a intervenire pubblicamente per tutelare la propria famiglia.

La reazione di Clizia Incorvaia

In risposta alle critiche mosse dalla moglie di Sarcina, Clizia Incorvaia ha condiviso una storia su Instagram. In essa, ha manifestato il proprio sostegno ai follower, sottolineando che la verità non può essere ignorata. Ha suggerito che l’attenzione mediatica e le accuse di Garibo siano motivate dalla volontà di distogliere l’attenzione dalla realtà dei fatti.

Con la minaccia di una denuncia per diffamazione, la situazione si complica ulteriormente. Nayra Garibo ha affermato che non è possibile andare in televisione a parlare di violenze inesistenti nel tentativo di cercare visibilità. La verità deve emergere, non solo per il rispetto della dignità della famiglia Sarcina, ma anche per il bene dei figli coinvolti in questa contesa.