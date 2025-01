Tony Effe è stato duramente criticato da Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Durante il suo recente concerto a Iglesias, il cantautore ha scelto di esprimere il suo parere sulle polemiche che hanno visto coinvolto il trapper italiano nelle ultime settimane.

Durante il suo concerto, Francesco Sarcina non ha risparmiato critiche nei confronti di Tony Effe. Sul palco, davanti al pubblico, il frontman de Le Vibrazioni ha lanciato una frecciata al trapper:

“Tony Effe dell’Esselunga musicista?”, ha esclamato, accompagnando la battuta con una risata. Senza trattenersi, ha continuato con parole dure:

Con questo intervento, Francesco Sarcina ha espresso il suo sostegno alla decisione del sindaco Gualtieri di escludere il trapper italiano dal concertone di Capodanno al Circo Massimo, motivata dai contenuti dei suoi testi, giudicati ‘maschilisti e misogini’. Al momento, Tony Effe non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in risposta alle critiche.

Da parte sua, Tony Effe ha registrato il tutto esaurito, con una serie di artisti che si sono esibiti sul palco, tra cui Sick Luke al dj set, Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby.

La sua performance è iniziata la notte di San Silvestro, quando è salito sul palco indossando una fascia tricolore e dichiarando: “È arrivato il sindaco”, suscitando applausi e urla di entusiasmo dal pubblico presente al concerto sold out.

Nelle scorse ore il trapper è apparso sui social dove, ancora una volta, ha ribadito il suo pensiero su quanto accaduto:

Poi, ha concluso:

“Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica. Non vi fermate mai e fate sempre il c**o che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato. Vi voglio bene“.