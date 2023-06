Francia, bimba di 11 anni uccisa con una pistola: padre gravemente ferito

Un dramma si è consumato nella sera di sabato 10 giugno a Plonévez-du-Faou (Finistère), in Francia. Una bambina di appena 11 anni stata uccisa a colpi di arma da fuoco. È in gravi condizioni il padre. Il principale sospettato è il vicino della famiglia della piccola: lo ha confermato il procuratore della Repubblica di Quimper, Carine Halley

Francia, morta bimba di 11 anni: vicenda

Stando a quanto riportano le testate locali, i fatti sono avvenuti a Saint-Herbot, non molto distante dalla chiesa dei paesino d’oltralpe. Negli istanti che hanno preceduto la sua morte, la bambina si trovava con la sorellina e i genitori.

Secondo una testimonianza citata da “Le Télégramme”, la fanciulla stava giocando sull’altalena, quando il vicino l’ha colpita mortalmente con la pistola. Oltre alla bimba e al padre, è stata ferita la madre, ma non sarebbe in pericolo di vita. La sorellina è invece salva in quanto è riuscita a scappare: si è infatti rifugiata da un altro vicino, ma il procuratore Carine Halley ha riferito che si trova in stato di shock.

Dietro ci sarebbe una lite tra vicini

Al momento rimarrebbero da chiarire i contorni della vicenda, ma secondo l’ipotesi portata avanti dalla procura di Quimper, il motivo scatenante potrebbe essere stato un alterco riguardante un “appezzamento di terreno attiguo alle due proprietà”. Il vicino di casa è si è infine arreso ai gendarmi dopo essersi inizialmente ritirato con la moglie. Dovrà rispondere di “Omicidio volontario di minore di 15 anni” e “tentato omicidio volontario”.