Francia, il possibile candidato alle elezioni Zemmour punta il fucile contro i giornalisti ridendo

Francia, il possibile candidato alle elezioni Zemmour punta il fucile contro i giornalisti e ridendo dice loro: "Ora non ridete più eh? Indietreggiate"

Politici “cecchini” in Francia, dove il possibile candidato alle elezioni Eric Zemmour punta il fucile contro il giornalisti e ridendo li invita ad indietreggiare. L’esponente dell’estrema destra transalpina e papabile uomo di punta per l’Eliseo ha compiuto il gesto alla fiera della sicurezza Milipo a Villepinte, nella banlieue parigina.

Zemmour punta il fucile contro i giornalisti: “Ora non ridete più eh?”

Inutile dire che il il gesto dell’esponente della destra ultra gollista, postato su Twitter dal giornalista dell’Obs Lucas Burel non solo è diventato subito virale, ma ha scatenato polemiche al vetriolo. Con una risatina Zemmour ha detto impugnando un fucile da sniper e brandeggiandolo verso il giornalisti che lo attorniavano: “Ora non ridete più, fate largo, indietreggiate”.

Perché Zemmour che punta il fucile contro i giornalisti suscita inquietudine

Poi ha riposto l’arma in griglia e ha lasciato aleggiare nell’aria quel sottile senso di minaccia che fonda non tanto sul gesto, quanto piuttosto sulle recenti dichiarazioni di Zemmour sui media, a cui lui vorrebbe “levare potere”.

Il video di Zemmour con quel fucile usato dalle special forces francesi del Gign ha avuto oltre 2 milioni di visualizzazioni.

La sottosegretaria alla Cittadinanza su Zemmour che punta il fucile contro i giornalisti: “Orribile”

Marlene Schiappa, sottosegretario alla Cittadinanza, non l’ha presa molto bene e ha tweettato: “È orribile. Soprattutto dopo aver detto seriamente di ‘voler ridurre il potere dei media’. In una democrazia la libertà di stampa non è uno scherzo e non va mai minacciata”.