Francia, ministro della Salute Olivier Véran positivo al Covid

Ancora troppo alti i contagi in Francia: positivo al Covid-19 anche il ministro della Salute, Olivier Véran. Lui stesso ha dato la notizia sui social.

La pandemia continua a fare paura nel Vecchio Continente, ma anche nel resto del mondo. Complice la variante Omicron, che si caratterizza per la sua rapida contagiosità, i contagi da Covid dilagano in Europa e non solo. Il tasso di positivitò resta alto in Italia, i positivi giornalieri raggiungono cifre record in Gran Bretagna e in Francia, dove è risultato positivo anche il ministro della Salute, Olivier Veran.

A renderlo noto è stato lo stesso ministro, che ha pubblicato un post su Twitter.

Il ministro Veran ha scritto Twitter di essere risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto a tampone.

Poi ha fatto sapere di aver iniziato il suo periodo di isolamento, ma assicura che continuerà ad adempiere ai propri impegni da remoto.

Stando a quanto reso noto finora, si sa che il ministro della Salute francese versa in buone condizioni.

Nonostante la positività al Covid-19, il suo quadro clinico è sotto controllo.