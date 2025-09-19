Un grave episodio ha scosso la Francia nelle scorse ore: un uomo armato di machete è stato intercettato vicino a una scuola, generando momenti di panico tra studenti e personale scolastico. Le autorità hanno reagito prontamente con un epilogo drammatico.

Uomo con machete minaccia bambini davanti scuola in Francia: polizia apre il fuoco

Nel pomeriggio di ieri, a La Seyne-sur-Mer, in Costa Azzurra, le forze dell’ordine sono intervenute nei pressi della scuola Pierre Semard dopo che un residente aveva segnalato la presenza di un uomo armato di machete.

Secondo le testimonianze raccolte, l’individuo avrebbe adottato un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei bambini, senza tuttavia venire a contatto diretto con loro. La polizia, giunta rapidamente sul posto, ha tentato inizialmente di disarmare l’uomo ordinandogli di lasciare l’arma e di fermarsi, senza successo.

Francia, uomo con un machete davanti scuola: epilogo drammatico

Dopo il rifiuto dell’uomo di collaborare e il suo avvicinarsi minaccioso verso gli agenti, le forze dell’ordine hanno fatto ricorso prima al taser, senza riuscire a immobilizzarlo, e successivamente hanno aperto il fuoco, esplodendo sei colpi mirati alle gambe. Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate.

Le autorità locali hanno avviato due indagini parallele: una per accertare eventuali violenze commesse contro terzi e gli agenti, e un’altra per chiarire le circostanze dell’uso delle armi da fuoco da parte della polizia.