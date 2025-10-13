Il conflitto a Gaza torna al centro dell’attenzione, non solo per gli eventi sul terreno ma anche per le controversie mediatiche che ne derivano. Le recenti dichiarazioni di Incoronata Boccia, direttrice dell’ufficio stampa Rai, hanno sollevato un vero e proprio caso politico e sindacale.

Polemica in Rai: le parole di Boccia su Gaza fanno discutere

Le dichiarazioni di Incoronata Boccia, direttrice dell’ufficio stampa Rai, hanno scatenato un acceso dibattito politico e sindacale. Durante un convegno organizzato in occasione dell’anniversario del 7 ottobre 2023, la giornalista ha espresso un punto di vista controverso sul conflitto a Gaza, sostenendo che “non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi“. Boccia ha inoltre commentato il ruolo di Hamas definendolo quasi teatrale: “Ad Hamas dovrebbero dare il premio Oscar per la miglior regia“. Le sue parole, pronunciate nella tavola rotonda “La storia stravolta e il futuro da costruire”, hanno provocato immediate reazioni indignate e richieste di chiarimenti da più fronti.

Incoronata Boccia, direttrice Ufficio Stampa Rai: “Non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi. Vergogna per il suicidio del giornalismo che si è piegato alla propaganda dei set di Hamas” Non ci sono più parole per questo delirio. pic.twitter.com/qqlhxIHHQq — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 13, 2025

Le frasi di Incoronata Boccia su Gaza fanno discutere: opposizioni e UsigRai reagiscono

Le affermazioni della direttrice non sono state accolte con favore. Il sindacato UsigRai ha chiesto spiegazioni all’azienda, domandando se le posizioni espresse durante il convegno rappresentino anche l’orientamento della Rai: “Ciò che ha espresso la direttrice dell’ufficio stampa Rai in un convegno sul 7 ottobre… è la posizione dell’azienda?”, ha sottolineato l’organizzazione.

Anche il Movimento 5 Stelle ha condannato le dichiarazioni, definendole “un punto di non ritorno per il servizio pubblico” e accusando Boccia di trasformare la comunicazione in propaganda:

“Chi ricopre incarichi nella Rai non può permettersi di esprimersi in questo modo: deve dimettersi subito. Presenteremo un’interrogazione in commissione di Vigilanza per chiedere quali provvedimenti l’azienda intenda adottare. Vedremo se l’amministratore delegato Giampaolo Rossi sarà in grado di esprimersi su questa vicenda gravissima stigmatizzando le parole di Incoronata Boccia e annunciando gli opportuni provvedimenti. O dobbiamo pensare che quelle parole rappresentano la posizione ufficiale dell’azienda? In ogni caso le dimissioni di Incoronata Boccia sono una questione di decenza“.

Il Pd e l’Alleanza Verdi e Sinistra hanno chiesto un intervento immediato dell’azienda, ribadendo che mettere in dubbio le responsabilità dell’esercito israeliano equivale a “negazionismo e banalizzazione della violenza“, mentre il capogruppo Peppe De Cristofaro ha affermato che negare tali responsabilità “non solo è grave, ma è una bugia bella e buona“.