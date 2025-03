Un intervento che cambia la vita

Due giovani fratelli, affetti da aniridia congenita, hanno recentemente subito un intervento chirurgico all’avanguardia presso l’ospedale Molinette di Torino. Questa malattia genetica rarissima è caratterizzata dall’assenza totale dell’iride, una condizione che non solo compromette la vista, ma influisce anche sull’aspetto estetico degli occhi. Grazie all’abilità degli specialisti dell’azienda sanitaria Città della Salute, i due ragazzi hanno riacquistato non solo la vista, ma anche la possibilità di vedere il mondo in modo completamente nuovo.

La tecnologia all’avanguardia

Il team di medici ha utilizzato tecniche innovative per ripristinare la funzionalità visiva dei pazienti. L’intervento, descritto come “rivoluzionario”, ha comportato l’impianto di una protesi iridea, un dispositivo che simula l’iride naturale e consente di regolare la quantità di luce che entra nell’occhio. Questo approccio non solo migliora la vista, ma offre anche un aspetto estetico più naturale, restituendo ai pazienti la possibilità di vedere il mondo con colori e dettagli che prima erano loro preclusi.

Il percorso verso la guarigione

Il recupero post-operatorio è stato monitorato attentamente dai medici, che hanno sottolineato l’importanza di un follow-up regolare per garantire il successo a lungo termine dell’intervento. I fratelli, entusiasti dei risultati, hanno espresso la loro gratitudine verso il personale medico e la tecnologia che ha reso possibile questo cambiamento. “Non avremmo mai immaginato di poter vedere così bene”, hanno dichiarato, evidenziando l’impatto positivo che l’intervento ha avuto sulle loro vite quotidiane.