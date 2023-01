Con modelli come le friggitrici ad aria è possibile cucinare qualunque piatto senza grassi e olio per dei piatti e una cucina sana e salutare.

Alcuni elettrodomestici che si usano in cucina permettono di agevolare il lavoro e riuscire a preparare dei piatti gustosi senza appesantirsi e non intaccando la linea. Gli apparecchi come le friggitrici ad aria rispondono perfettamente a questa definizione dal momento che cuociono qualsiasi alimento senza grassi e olio.

Friggitrici ad aria

Sono tra gli elettrodomestici che da un po’ di tempo sono entrati a far parte della cucina, considerando che sono molto versatili e rapide da usare. Le friggitrici ad aria sono elettrodomestici che consentono di friggere senza olio né grassi oppure adoperandone pochissimo punto per questa ragione sono anche indicate da usare in un programma dimagrante.

Non solo friggono, ma permettono anche di grigliare e arrostire qualsiasi elemento. Inoltre, sono facili da usare e consumano relativamente poco in modo da risparmiare sulla bolletta dell’elettricità. Un elettrodomestico innovativo che permette di cucinare qualsiasi tipo di frittura e gustarla in modo salutare e sano.

Si chiamano In questo modo proprio perché funzionano tramite una spinta d’aria che permette di preparare e cuocere qualsiasi cibo e alimento in maniera adeguata senza l’aggiunta di troppo olio o grassi, come solitamente avviene nella cottura sul gas tradizionale. Hanno una struttura che assomiglia a un forno elettrico con una ventola nella parte superiore e un cestello dove poter posizionare i cibi da preparare.

Si adatta per qualsiasi occasione e per cucinare qualunque tipo di cibo: dalle patate fritte, alla carne passando per il pollo, l’hamburger eccetera. Per quanto riguarda le funzionalità, quasi tutte sono simili dal momento che sono dotate di accessori per impostare la temperatura oppure il timer permettendo di cucinare anche risotti, arrosti o altro tipo di fritture.

Friggitrici ad aria: modelli

I modelli di friggitrice ad aria disponibili in commercio tendono a variare in base ad alcuni fattori: la fascia di prezzo che può essere alta, media oppure economica. Si differenziano anche per il tipo di utilizzo oppure per quante persone è necessario cucinare. Si va da una capacità minima di 2 litri a una massima di 5 adatta per famiglie numerose.

Alcune tipologie si differenziano per una struttura in verticale piuttosto che larga. Una struttura in questo tipo sicuramente è maggiormente adatta per chi ha poco spazio in cucina. I modelli alti presentano un cestello estraibile, mentre nelle tipologie larghe è possibile inserire il cibo da cucinare tramite un coperchio dall’alto. I prototipi più capienti quindi indicati per 5-6 persone, sono dotate anche di un separatore in modo da poter cucinare più pietanze e piatti separatamente.

In commercio è possibile trovare delle friggitrici ad aria a covenzione verticale in modo da aprire un maggiore riciclo dell’aria. In questi modelli, i tempi di cottura sono maggiormente ridotti, Le cotture più omogenee e sono particolarmente efficienti. Variano poi in base alla struttura: vi sono modelli a cassetto che funzionano proprio come fossero un cassetto, dove basta tirare la maniglia per inserire poi il cibo da cucinare.

Il modello a libro si chiama in questo modo proprio perché ha una apertura a forma di libro dove poter inserire i vari elementi con la ventola che è posizionata alle spalle del cestello. In questo modello, grazie al cestello, è possibile monitorare la cottura dei vari elementi in modo da verificare quando il piatto è pronto per essere portato in tavola.

Friggitrici ad aria: offerte Amazon

Sono modelli disponibili a basso costo sul sito di Amazon a portata di tutte le tasche. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli del prodotto. In questa classifica sono presentati i tre migliori modelli di friggitrici ad aria scelti tra i più apprezzati e voluti dai consumatori con la recensione di ciascun prodotto.

1)Moulinex ez4018 easy fryer

Una friggitrice ad aria della capacità di 4.2 l che permette di friggere, arrostire e grigliare qualsiasi elemento punto indicata per sei persone massimo. Ha un design compatto con capacità XL dotata di ben otto programmi preimpostati. Dotata di display e touch screen, ed è considerata la soluzione più sana per cucinare.

2)Princess friggitrice ad aria Deluxe XXL

Si caratterizza per un design in aspetto molto elegante in acciaio inox con piedini antiscivolo in modo da agevolare il lavoro. Ha una capacità di 5.5 litri, indicata per un massimo di 9 persone. Compresa di pannello touch screen e timer. Ha una maniglia Cool touch che permette di evitare di scottarsi quando si utilizza.

3)Innsky friggitrice ad aria 5,5 litri

Un modello a cui sono state aggiunte diverse funzioni come il preriscaldamento, l’avvio ritardato e lo scongelamento. Tutte queste funzioni permettono di cuocere il cibo in maniera rapida. In massimo 5 minuti è possibile avere piatti gustosi. Dispone di ben 11 funzioni da usare con un solo tocco. Molto facile da pulire e dotata di cestello rimovibile ed estraibile. Consente di preparare i piatti con l’85% di grassi in meno.

Insieme a questi modelli di friggitrici ad aria, anche le migliori ricette da preparare.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.