Friggitrice ad aria: migliori ricette e il miglior modello del momento

Il pollo, le patatine fritte, ma anche i bocconcini di pollo sono i cibi che si cuociono nella friggitrice ad aria senza condimenti e grassi in eccesso.

L’arrosto, le patatine fritte, le crocchette di pollo sono tutti alimenti che piacciono molto, ma come ben si sa non sono salutari. Per non rinunciare a queste leccornie, è possibile cucinarle con la friggitrice ad aria che permette una cottura salutare e sana di questi piatti. Vediamo come funziona e il miglior modello.

Friggitrice ad aria

Un elettrodomestico che, grazie alla tecnologia ad aria, permette di cuocere ogni piatto in modo sano e salutare riducendo così i grassi. Con la friggitrice ad aria si può godere pienamente di alimenti croccanti e fritti, ma in maniera del tutto sana, senza pesare troppo sulla linea e conservando un fisico longilineo.

Ha una struttura compatta e dalle dimensioni contenute. Una soluzione ottimale dagli ottimi risultati per assaporare un cibo che sia cotto e croccante, ma senza troppi grassi dovuti a un uso eccessivo di burro e olio. Funziona, proprio come dice il nome, grazie a una spinta dell’aria ad alta temperatura che giunge sulla superficie dei cibi in modo che possano cuocere bene.

La struttura di questo prodotto da cucina può essere molto simile a un forno elettrico. Nella parte superiore vi è la ventola, il centro di controllo e la superficie radiante, mentre in quella inferiore si trova il cestello di varia capienza dove preparare i cibi e farli cuocere. Un elettrodomestico versatile e adatto anche per particolari occasioni.

La friggitrice ad aria è molto semplice e facile da usare, quindi non si va incontro a problemi nel suo utilizzo. I modelli sono vari: alcuni sono larghi e altri molto alti, a seconda delle esigenze di ciascuno. I modelli larghi sono da preferire, ma molto dipende dai gusti e dalle necessità di ogni consumatore.

Friggitrice ad aria: ricette

Con la friggitrice ad aria, quindi senza l’uso di olio, per rendere i piatti croccanti, ma anche salutari, si può cuocere qualsiasi alimento, non solo le classiche patatine. Si possono preparare tantissimi piatti per amici e ospiti a cena: dalle crocchette alle costolette sino a verdure, crostacei e pesce. I modelli maggiormente avanzati danno la possibilità di preparare arrosti e stufati, ecc.

Una preziosa alleata in cucina con cui preparare dei piatti invitanti e golosi come, per esempio, gli anelli di calamaro. Una ricetta molto semplice e facile per cui bastano dei calamari freschi e un cucchiaino di olio con un pizzico di sale. Bisogna tagliare i calamari ad anelli passandoli nella farina o anche nella semola.

In un secondo momento, si mettono nel cestello della friggitrice ad aria aggiungendo un cucchiaino di olio, secondo i propri gusti. Si consiglia di lasciarli cuocere per una temperatura di 200° circa per 7-8 minuti a seconda anche del grado di spessore. In seguito, si cospargono di un po’ di succo di limone per portarli in tavola.

Un’altra ricetta molto facile da preparare con la friggitrice ad aria sono i bocconcini di pollo. Bisogna immergerli nell’uovo sbattuto con succo di limone e sale e poi nei cereali. Si mettono poi nel cestello della friggitrice per lo stesso tempo e temperatura per poi servirli accompagnati da una salsa o un contorno. Con questo elettrodomestico, è possibile cuocere anche le classiche chiacchiere o polpette di ceci senza odori cattivi in casa.

Friggitrice ad aria: miglior modello

Tra i diversi modelli di friggitrice ad aria, il modello maggiormente di qualità e raccomandato anche dai consumatori è Air Oven, un forno ad aria 3 in 1 che assolve a diverse funzioni. Ha una struttura che permette di arrostire, friggere e anche disidratare gli alimenti al suo interno. Dispone di touch pad e display a led in modo da controllare la cottura dei cibi..

Dispone di un vetro trasparente che mostra i vari alimenti. Ha una serie di programmi preimpostati e permette di cuocere qualsiasi piatto e ricetta con il 70% di calorie in meno. La particolarità di questo prodotto è il tipo di cottura senza olio e grassi, quindi privo di condimenti per dei pasti e piatti in modo salutare e sano.

Un forno ad aria come Air Oven permette di cucinare tantissime prelibatezze: dalle patatine alle alette di pollo sino alle crocchette facendo la felicità di amici e parenti. Un metodo di cottura sano e leggero, adatto anche per coloro che sono a dieta. Molto facile da usare: bisogna soltanto impostare soltanto il tipo di cottura e timer per poi passare alla cottura degli alimenti.

Si può scegliere tra vari accessori a seconda dei piatti da preparare: dal girarrosto sino al cestello in rete rotante passando per il vassoio che raccoglie le gocce. Ha un design multicottura con cui friggere il pesce o arrostire la carne, ma anche disidratare la frutta e la verdura. ha una capacità da 12 litri con piatti gustosi e croccanti.

All’interno della confezione è possibile trovare 2 flow rack; uno spiedo con aghi; un cestello in rete rotante e un vassoio raccogli gocce.

