Friggitrice ad aria: utilizzi e la migliore del 2022

La friggitrice ad aria prepara alimenti gustosi e salutari, senza zuccheri e grassi aggiunti. Scopriamo dove acquistare il modello migliore dell'anno.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici che non dovrebbe mai mancare nelle nostre case, soprattutto se teniamo all’alimentazione corretta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli utilizzi di una friggitrice ad aria e dove acquistare il modello migliore del 2022.

Friggitrice ad aria

I bastoncini di formaggio, il pesce, le patate, la carne, gli ortaggi e le verdure sono solo alcuni degli alimenti che possono essere fritti, essiccati e arrostiti in una friggitrice ad aria, un elettrodomestico innovativo, che ha modificato radicalmente le modalità di cottura degli alimenti e ha portato le persone a prestare maggiore attenzione alla loro forma fisica e alla loro salute.

Friggitrice ad aria: benefici

La frittura ad aria è più salutare di quella nell’olio. Secondo gli studi, ad esempio, la frittura degli alimenti ricchi di amido, come le patate, rilascia una sostanza, l’acrilammide chimica, responsabile di un maggior rischio di contrarre il cancro. Inoltre, la frittura ad aria è povera di grasso e riduce le calorie ad un tasso che varia tra il 70 e l’80%.

La friggitrice ad aria ha la stessa forma di un forno comune. La differenza sta nella misura, più piccola per la friggitrice ad aria, la possibilità di cuocere più pietanze contemporaneamente e la possibilità di cuocere davvero di tutto, ad eccezione, ad esempio, dei cibi che richiedono la bollitura.

Friggitrice ad aria: la migliore

Air Oven è la prima friggitrice ad aria grazie alla quale essiccare, arrostire e friggere senza zuccheri e grassi aggiunti, affinché preparare pranzi e cene gustosi e in pochissimi minuti. L’attenzione ad un’alimentazione sana e corretta ha portato le case produttrici ad interessarsi alla realizzazione di nuovi dispositivi che potessero offrire al cliente il cibo che ama, senza farlo ingrassare o predisporlo ai danni sulla salute, cosa che succede con la cottura regolare.

Prodotto da Starlyf, Air Oven essicca le verdure per cuocerle senza zuccheri aggiunti, frigge senza friggere realmente e arrostisce per gustare un ottimo pollo allo spiedo, preparato in casa, quando si ha voglia! Questa nuova modalità di cottura degli alimenti è possibile grazie ad una nuova tecnologia, quella ad aria compressa, che offre piatti da fast food, senza andare al fast food, ma più gustosi e salutari!

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Air Oven offre dieci programmi di cottura preimpostati, tre ripiani realizzati in acciaio inox per cuocere contemporaneamente pietanze diverse, un vassoio che raccoglie il grasso in eccesso, una luce LED e il vetro trasparente per monitorare la cottura senza aprire il forno.

Diffidate dalle imitazioni e i prodottoti non originali. Air Oven di Starlyf è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Air Oven è sufficiente compilare il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Air Oven è in promozione a 129,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.