Fabbro e aperture porte: cosa fare in caso di porta bloccata

Porta bloccata, anzi letteralmente incastrata, dove la chiave non ruota e purtroppo non si muove. Apprezzando la sua robustezza ci si ritrova in una situazione in cui, essere chiusi fuori casa, provoca panico e si pensa a come “rompere” il serramento in questione.

Le porte, specialmente d’ingresso sono robuste e le serrature sono necessarie per riuscire a chiuderle ottimamente. Però c’è bisogno di manutenzione che non sempre si fa. Anzi le serrature invecchiano e non c’è ne rendiamo conto se non quando ormai sono bloccate.

Aprire da soli è impossibile perché corriamo il rischio di danneggiare gravemente sia la robustezza del serramento, come appunto la porta, che la serratura. Questo ci porta quindi a dover ricomprare tutto, una spesa che non è economica anzi tutto il contrario.

Chi può aprire la porta in modo da non danneggiarla? il Fabbro e aperture porte è un servizio che propone un intervento immediato, sicuro e di cui il fabbro è il responsabile. Tant’è che per le aperture giudiziarie, quelle forzate, sono sempre i fabbri a intervenire per conto delle autorità.

Ovviamente il privato in difficoltà potrà contattare questo professionista appunto per far aprire il serramento che è bloccato.

CONVIENE CONTATTARE UN FABBRO

Qual è la convenienza di chiamare un fabbro per aprire forzatamente una porta? I serramenti sono blindati o robusti, ci sono cancelli oppure altre strutture che sono chiuse in modo totale. Dunque diventa importante valutare come comportarsi.

Se noi proviamo a sfondare la porta, oltre a farci male, rischiano di danneggiare: infissi, pareti, serratura e serramento stesso. Tra l’altro non è nemmeno certo che si riesca ad aprirla. I danni provocati obbligano poi a spendere il triplo per la riparazione perché si compromette persino la stabilità delle pareti.

Mentre un professionista, come un fabbro, interviene direttamente ed esclusivamente sulla serratura e comunque non danneggia la struttura in modo permanente. Anzi è possibile eseguire solo lo sblocco della molla. In caso c’è un problema più serio, sempre il fabbro si occuperà delle riparazioni in modo che ci sia un ricompattamento della sicurezza del serramento.

Dunque conviene chiamare questo professionista che esegue interventi mirati e senza troppi problemi. Infatti non ci sono mai gravi danni strutturali alla porta, infissi o pareti.

Costo apertura porte da un fabbro?

Quanto costa un fabbro? Ogni servizio ha un prezzo da pagare. Nello specifico occupandoci di una porta bloccata il prezzo varia dalle 100 € alle 250 €. La spesa varia in base alla struttura della porta. Se è un portone in legno oppure blindato, se ci sono serrature vecchie, con cilindro europeo o doppia serratura.

Per un pronto intervento, cioè per un’urgenza in cui si ha un orario notturno, festivi o sabato e domenica, ma anche per intervenire in un paio di ore, si ha un aumento della spesa di 50 €. Un costo che è straordinario appunto perché si è richiesta un’urgenza.

Potete comunque parlare direttamente con il fabbro in modo da avere dei chiarimenti su quale sia il costo finale e quindi pensare ai metodi di pagamento.