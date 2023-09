I flussi migratori verso l'Europa: analizzati da Frontex per il periodo 2023-2024 avverte sul rischio che possano aumentare

Frontex: secondo l’analisi è previsto un aumento dei flussi migratori

Secondo l’analisi sui rischi per il prossimo anno condotta da Frontex, è previsto un aumento dei flussi migratori verso l’Europa nei periodi 2023-2024. Il documento sottolinea che i “cambiamenti sul terreno” in vari Paesi di origine e transito, spinti principalmente da “fattori macroeconomici globali” come l’inflazione persistente e la recessione globale, avranno un “impatto negativo” sulle condizioni socioeconomiche di numerose popolazioni, suggerendo quindi un incremento degli arrivi.

Frontex: i flussi migratori e le rotte del Mediterraneo

L’analisi dei rischi per l’anno 2023/2024 condotta da Frontex suggerisce che è probabile un aumento dell’attività migratoria nelle rotte del Mediterraneo orientale e del Mediterraneo centrale. Questo comporterebbe una percentuale più significativa dei flussi migratori totali diretti verso le frontiere esterne dell’Unione Europea.