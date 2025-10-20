Il panettiere e volto noto delle trasmissioni di Antonella Clerici ha appena perso la nonna, che aveva appena compiuto 100 anni.

Fulvio Marino, panettiere e volto noto del programmi televisivi di Antonella Clerici, ha appena perso la nonna, che si chiamava Rita e aveva da poco compiuto 100 anni. Ecco come ha voluto salutarla sui social il conduttore.

Lutto per Fulvio Marino: morta la nonna Rina

Un grave lutto ha colpito Fulvio Marino, panettiere e volto noto delle trasmissioni di Antonella Clerici.

Sua nonna, Rina, è appena morta, lasciando un enorme vuoto per il conduttore. Rina aveva da poco compiuto cento anni e Marino ne era molto legato. Ecco il commovente messaggio lasciato sui social.

Fulvio Marino, morta la nonna Rina: il commovente messaggio sui social

Rina, l’amatissima nonna di Fulvio Marino, è morta. Il panettiere e volto televisivo ha voluto salutarla così sui social: “a cent’anni ci sei arrivata e lo hai fatto alla grande. Ricordo ancora il profumo di tutte le cose che mi hai cucinato e porto nel cuore ogni singolo momento passato insieme. Ogni istante con te è stato un grande regalo. Ciao super nonna Rina, mangerò un piatto di tajarin al sugo di carne, berrò un bicchiere di dolcetto e penserò a tutti i bei momenti passati insieme e farò un bel sorriso. Ti voglio bene, nonna!”