Fumo, Perrone (Fondazione Aiom): "Con aumento accise meno tabagismo"

Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "Aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina può portare a una riduzione importante del numero di consumatori e delle malattie fumo-correlate. La proposta di legge d'iniziativa popolare è un atto di civilt...

Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) – "Aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina può portare a una riduzione importante del numero di consumatori e delle malattie fumo-correlate. La proposta di legge d'iniziativa popolare è un atto di civiltà". Lo ha detto il presidente di Fondazione Aiom, Francesco Perrone, oggi a Milano all'incontro con la stampa che ha dato il via alla raccolta firme per una proposta di legge che mira a contrastare i danni causati dal fumo.

La campagna è promossa da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi.

"Sul sito del ministero della Salute è riportato che al fumo si attribuiscono ogni anno in Italia oltre 90mila morti – evidenzia Perrone – con un costo per il Servizio sanitario nazionale di oltre 26 miliardi di euro". Spiega l'oncologo: "Un anno e mezzo fa il direttore di 'Panorama della Sanità', Sandro Franco, ha proposto un aumento del prezzo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina come possibile strategia. Aiom ci ha riflettuto sopra. Abbiamo incontrato Fondazione Umberto Veronesi e Airc e ci siamo convinti che l'accise fissa di 5 euro è l'unica strategia che può significativamente ridurre il numero di tabagisti". Fondazione Aiom e gli altri promotori della campagna hanno poi "discusso con le istituzioni trovando molta disponibilità – ricorda Perrone – ma c'è bisogno di una spinta che venga dai cittadini. Per questo oggi è iniziata la raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare".