Funerale di Giuseppina Di Luca, l’ultimo saluto: “Vivrai sempre nei nostri cuori”

Grande commozione durante il funerale di Giuseppina Di Luca, la donna uccisa dall’ex marito ad Agnosine.

I funerali di Giuseppina Di Luca, la donna uccisa dall’ex marito ad Agnosine, sono stati celebrati dal vicario del vescovo della Valsabbina. Don Leo Farina ha voluto omaggiare la vittima di femminicidio con delle toccanti parole.

Funerale di Giuseppina Di Luca, le parole del vicario

“La mia preghiera è che Giusy, in questo momento, con il suo sguardo e sorriso possa essere un angelo che guarda le sue figlie. Il suo sorriso deve continuare nel loro cuore che oggi è segnato purtroppo da tanta tenebra e morte“, commenta don Leo Farina per ricordare la donna. Giuseppina è stata colpita a morte dall’ex marito in provincia di Brescia. L’uomo si è successivamente consegnato ai carabinieri.

Funerale di Giuseppina Di Luca, tante persone presenti per l’ultimo saluto

L’uomo ha ammesso di aver ucciso la donna: si tratta dell’ennesimo femminicidio avvenuto nel giro di pochi giorni in Italia. Durante l’omelia il prete ha manifestato la propria commozione per la tragica fine della donna di 46 anni. Nel frattempo in chiesa erano presenti tante persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla donna. All’esterno del luogo di culto è stato esposto un cartellone con fiori e un paio di scarpe rosse che sono il simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Funerale di Giuseppina Di Luca, l’ex marito ha confessato

La donna ha subito sul pianerottolo di casa una decina di coltellate, poi il 52enne sarebbe andato via per consegnarsi ai carabinieri. Giuseppina ha trovato la forza di chiedere aiuto, ma le ferite mortali non le hanno lasciato scampo.