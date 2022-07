I funerali della piccola Diana, morta di stenti a causa della mamma. Alla funzione era presente anche il sindaco Beppe Sala.

Nella parrocchia di San Pietro e Paolo a San Giuliano, città metropolitana di Milano, si sono tenuti i funerali della piccola Diana, morta a causa della mamma Alessia Pifferi. La messa è stata tenuta dall’arcivescovo Mario Delpini. Accanto alla bara bianca di Diana vi erano la nonna e la zia.

Funerale Diana, le strazianti parole dell’arcivescovo: “Sconcerto e orrore”

Tantissime persone erano presenti all’ultimo saluto per la Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti in quanto la madre l’aveva lasciata sola in casa. Anche Beppe Sala, sindaco di Milano, era presente alla funzione. Le parole di Delpini sono state a dir poco toccanti. L’arcivescovo ha detto nella sua omelia: “Non comprendiamo come sia potuto succedere l’abbandono di una bambina fino all’esito tragico della morte di stenti.

Condividiamo lo sconcerto e l’orrore”.

Le preghiere dell’Arcivescovo

L’Arcivescovo Delpini ha poi proseguito dicendo: “Preghiamo perché Diana abbia presso Dio quella pienezza di vita e di gioia che le è stata negata sulla terra. Preghiamo perché il dramma incomprensibile risvegli a compassione e a sapienza la mamma Alessia. Preghiamo perché lo Spirito di Dio ci aiuti a essere protagonisti di una storia di fraternità”. All’ingresso e all’uscita del feretro in chiesa sono stati fatti volare dei palloncini bianchi ed è stato esposto uno striscione che recita: “Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito.

Resterò per sempre bambina, piccola Diana”.