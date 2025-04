Cerimonie e tributi in onore del Pontefice argentino, attese delegazioni internazionali.

Un momento di grande commozione

La traslazione della salma di Papa Francesco da Casa Santa Marta alla basilica di San Pietro rappresenta un momento di grande commozione per milioni di fedeli in tutto il mondo. Domani, la basilica accoglierà i pellegrini desiderosi di rendere omaggio al Pontefice argentino, in un evento che si preannuncia storico.

Tre giorni di preghiera e riflessione sono stati programmati per consentire a tutti di esprimere il proprio cordoglio e la propria gratitudine per il servizio di Francesco alla Chiesa e all’umanità.

Il lutto nazionale e la partecipazione dei leader mondiali

In segno di rispetto, molti Paesi hanno proclamato il lutto nazionale, tra cui l’Italia, dove si osserveranno dieci minuti di raccoglimento in uffici e scuole in coincidenza con l’inizio dei funerali. Le cerimonie si svolgeranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, presiedute dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Sono attese oltre duecentomila persone, con la partecipazione di centinaia di delegazioni straniere, tra cui capi di Stato e leader religiosi di diverse fedi, pronti a rendere omaggio a un Papa che ha segnato la storia recente della Chiesa.

La preparazione del Vaticano

Il Vaticano si sta preparando meticolosamente per accogliere il flusso di fedeli e dignitari. La sicurezza e la logistica sono state organizzate per garantire un evento fluido e rispettoso. La cerimonia di domani inizierà con una processione che attraverserà Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, prima di entrare nella basilica attraverso la porta centrale. Qui, il cardinale camerlengo Kevin Farrell presiederà la Liturgia della Parola, dando inizio alle visite dei fedeli. Questo momento di raccoglimento e preghiera rappresenta un’opportunità unica per riflettere sull’eredità di Papa Francesco e sul suo impegno per la pace, la giustizia e la solidarietà.

Il futuro della Chiesa e il Conclave

Con la scomparsa di Papa Francesco, l’attenzione si sposta ora sul futuro della Chiesa cattolica. I cardinali si stanno già preparando per il Conclave, con la prima congregazione che si è tenuta oggi per discutere i dettagli organizzativi e il giuramento di riservatezza. La scelta del nuovo Papa sarà un compito cruciale, e i cardinali dovranno riflettere attentamente su quale direzione prendere per guidare la Chiesa nei prossimi anni. Le successive congregazioni, con l’arrivo di cardinali da tutto il mondo, daranno forma alle decisioni che influenzeranno il futuro della comunità cattolica globale.