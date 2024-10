Un furto che lascia il segno

La locanda del giullare, un ristorante simbolo di inclusione sociale a Trani, è stata recentemente vittima di un furto che ha suscitato indignazione e tristezza nella comunità. I ladri hanno portato via attrezzature fondamentali per il funzionamento del locale, come casse audio e microfoni, ma ciò che ha colpito di più è stata la sottrazione delle mance destinate ai ragazzi che lavorano lì. Questi giovani, con diverse abilità, trovano nella locanda non solo un lavoro, ma anche un luogo di crescita e socializzazione.

La reazione della comunità

Cinzia Angarano, rappresentante legale della cooperativa ‘Promozione sociale e solidarietà’, ha espresso il suo dispiacere e la sua rabbia per l’accaduto. “I danni morali sono inestimabili”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della locanda per i ragazzi. La chiusura temporanea del locale, prevista per il fine settimana, è stata una decisione difficile, ma necessaria per affrontare la situazione. La comunità si è mobilitata, esprimendo solidarietà e supporto ai ragazzi e al personale della locanda.

Un luogo di lavoro e di speranza

La locanda del giullare non è solo un ristorante, ma un progetto di vita per molti giovani con disabilità. Qui, i ragazzi non solo lavorano, ma imparano competenze preziose e costruiscono relazioni significative. Il furto ha colpito non solo l’aspetto economico, ma ha anche minato la loro autostima e il senso di appartenenza. “È inaccettabile che siano stati rubati i loro risparmi, simbolo del loro impegno e della loro dignità”, ha aggiunto Cinzia, evidenziando la necessità di proteggere questi spazi di inclusione.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, cercando di fare luce su chi possa essere responsabile di questo gesto vile. La polizia ha già effettuato rilievi e sta raccogliendo testimonianze. La speranza è che, grazie a queste indagini, si possa restituire un po’ di serenità a una comunità già provata. La locanda del giullare rappresenta un faro di speranza e inclusione, e la sua riapertura è attesa con ansia da tutti.