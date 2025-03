Quattro uomini incappucciati rubano un suv Mercedes in una via centrale

Un furto che lascia senza parole

Un episodio di criminalità audace ha scosso Cerignola, una cittadina del Foggiano, dove quattro uomini incappucciati hanno messo a segno un furto in pieno giorno. L’auto rubata è un suv Mercedes, parcheggiato in una via centrale, e il colpo è avvenuto sotto gli occhi increduli dei passanti. La scena, che sembra uscita da un film d’azione, è stata ripresa da un video che ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando indignazione e preoccupazione tra i cittadini.

La dinamica del furto

Il furto è stato eseguito con una sorprendente rapidità: i ladri hanno impiegato circa due minuti per manomettere la centralina dell’auto, metterla in moto e fuggire. Questo episodio evidenzia non solo l’audacia dei criminali, ma anche la vulnerabilità dei veicoli parcheggiati in aree pubbliche. La scelta di agire in pieno giorno, in una zona frequentata, dimostra una spavalderia che lascia pensare a una pianificazione accurata del colpo. La reazione dei passanti è stata di incredulità, molti dei quali hanno assistito senza intervenire, forse intimoriti dalla situazione o semplicemente sorpresi dalla rapidità dell’azione.

Le conseguenze e le indagini

Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili. La diffusione del video potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini, poiché potrebbe fornire indizi utili per risalire all’identità dei ladri. Inoltre, questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di aumentare la sorveglianza nelle aree urbane, specialmente in quelle più vulnerabili ai furti. La comunità di Cerignola si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un atto criminale che ha scosso la percezione di sicurezza nella zona.