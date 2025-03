Il furto che ha scosso Saonara

Giovedì scorso, un episodio inquietante ha colpito la comunità di Saonara, un piccolo comune in provincia di Padova. Un uomo ha rubato una foto di Giulia Cecchettin, una giovane tragicamente scomparsa, dalla chiesa locale. Questo gesto ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti, che si sono mobilitati per recuperare l’immagine sacra. La foto, incorniciata e posta sull’altare, rappresentava un simbolo di memoria e rispetto per la giovane, uccisa a novembre 2023 dall’ex fidanzato.

La denuncia e l’intervento dei carabinieri

La notizia del furto è stata diffusa dallo zio della vittima, Andrea Camerotto, attraverso un post sui social media. In questo messaggio, ha esortato chiunque avesse informazioni a farsi avanti, sottolineando la presenza di telecamere di sorveglianza nella chiesa. “Niente di grave ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia”, ha scritto Camerotto, evidenziando l’importanza del rispetto per la memoria di Giulia. I carabinieri della stazione di Legnaro hanno subito avviato un’indagine, raccogliendo prove e testimonianze per identificare il ladro.

Il recupero della foto e le indagini

Grazie alla collaborazione del parroco don Francesco Silvano Monetti, che ha fornito le immagini delle telecamere, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto. L’analisi dei dati ha portato all’individuazione di un settantenne residente a Verbania, sospettato di essere il responsabile del gesto. La Procura della Repubblica di Padova ha emesso un decreto di perquisizione, che è stato eseguito dai carabinieri. Prima dell’inizio della perquisizione, l’uomo ha deciso di consegnare spontaneamente la cornice con la foto, che è stata ritrovata in perfette condizioni.

Un gesto di riparazione e il ritorno alla comunità

Il recupero della foto ha rappresentato un momento di sollievo per la comunità di Saonara, che ha potuto riappropriarsi di un simbolo di memoria e rispetto. Questo episodio, sebbene inizialmente inquietante, ha dimostrato la forza della comunità nel difendere i propri valori e la memoria dei propri cari. La foto di Giulia Cecchettin verrà riposizionata in chiesa, dove potrà continuare a essere un punto di riferimento per tutti coloro che la ricordano con affetto.