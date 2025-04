Un incubo nel cuore di Milano

Un tentativo di furto si è trasformato in un dramma in pieno centro a Milano, precisamente in via Randaccio, dietro all’Arco della Pace. L’episodio, avvenuto in un orario serale, ha lasciato la comunità locale sotto shock. L’imprenditore israeliano, rientrando a casa, ha trovato la porta del suo appartamento socchiusa, un segnale inquietante che ha anticipato l’orrore che avrebbe scoperto all’interno.

La scoperta agghiacciante

Varcando la soglia, l’uomo ha fatto una scoperta devastante: il corpo del suo domestico, un filippino di 62 anni, giaceva riverso a terra. Ma non era solo. Un intruso, presumibilmente il ladro, era ancora presente nell’abitazione. In preda al panico, l’imprenditore ha chiuso la porta a chiave, intrappolando il malvivente all’interno, e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. La scena che si è presentata agli agenti della Polizia di Stato è stata di grande impatto, con il ladro ancora nell’appartamento e la vittima già priva di vita.

Identità e dinamica dell’evento

Il ladro, un uomo di origine centrafricana, è stato arrestato sul posto. Le indagini hanno rivelato che si tratta di un gambiano di 29 anni, la cui identità è ancora in fase di accertamento. La vittima, invece, era un domestico di fiducia dell’imprenditore, e le circostanze della sua morte rimangono avvolte nel mistero. Non è chiaro se il decesso sia avvenuto durante una colluttazione o per altre cause, ma secondo alcune indiscrezioni, la causa del decesso potrebbe essere riconducibile a strangolamento. Le autorità stanno ora indagando per chiarire la dinamica di questo tragico evento, che ha scosso profondamente la comunità milanese.