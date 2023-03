FXORO: la recensione del Broker di trading CFD

Quando ci si dedica al trading online rivolgersi a un broker affidabile è una vera e propria necessità. Purtroppo in questo settore è abbastanza comune trovare siti che offrano possibilità di guadagno che poi si rivelano essere delle truffe, per questo motivo trovare un broker che opera in Europa e conoscerne l’offerta è importante per orientarsi in modo chiaro sin dall’inizio, evitando i raggiri.

A tal proposito, oggi parleremo di FXORO, un broker affidabile, presente sul mercato italiano già da molti anni; cerchiamo di conoscerne le caratteristiche peculiari.

Leggere le recensioni online

Sul sito di FXORO sono disponibili tutte le informazioni che riguardano questo specifico broker. È vero però che in alcuni casi leggere le recensioni presenti in rete aiuta a comprendere meglio le peculiarità più interessanti per il singolo trader. In particolare tali recensioni ci aiutano a comprendere che FXORO offre diverse possibilità di trading, sia per quanto riguarda le tipologie di conto disponibili, sia per i mercati su cui opera. In particolare su FXORO è possibile attivare 3 differenti tipi di conto, per ognuno dei quali è possibile richiedere l’opzione rispettosa delle regole islamiche. I conti proposti sono diversificati a seconda dello stile di trading del singolo trader, del numero di speculazioni che effettua nell’arco della giornata o della settimana e della libertà di azione che preferisce avere a disposizione. Per chi è alle prime armi il classico conto a spread fisso è in genere la soluzione ideale, con un costo minimo per ogni attività svolta, che si mantiene uguale nel tempo, indipendentemente dalle variazioni di mercato.

Le caratteristiche peculiari di FXORO

Un broker affidabile consente ai propri clienti di ottenere tutte le informazioni necessarie a conoscerne le caratteristiche essenziali. Tra queste una delle più importanti è il tipo di regolamentazione. Ricordiamo che per essere in regola con le normative vigenti un cittadino della Comunità Europea deve svolgere l’attività di trading con un broker che abbia una sede all’interno dell’Unione. In particolare FXORO ha sede a Cipro ed è registrato presso la Cysec, di cui segue tutte le normative. Si tratta di una sicurezza in più che consente di evitare attività di speculazione illegali in Europa e di avere un interlocutore facile da raggiungere e da contattare in caso di controversia o per assistenza. Precisiamo che l’affidabilità di un broker non ha niente a che fare con la probabilità maggiore o minore di avere successo negli affari con il trading online. Questi elementi dipendono infatti dalle competenze del singolo soggetto, che è tenuto ad acquisire in autonomia.

Rischi del trading online

Chi si avvicina al trading online lo fa solitamente perché attirato da prospettive di guadagno molto elevate, bisogna però ricordare che nel mondo della finanza maggiore è il guadagno potenziale ottenibile con una speculazione e maggiore è anche il rischio potenziale di perdere il capitale investito. Per tale ragione, se si decide di investire in tale settore, pur approfittando di un broker sicuro, è consigliabile evitare i colpi di testa, impiegando sin da subito ampie quote del proprio capitale.

Per attivare un conto su FXORO non è necessario versare somme di denaro; lo stesso dicasi nel caso in cui si intenda fare qualche speculazione, volendo è possibile cominciare anche con somme minime. Questa è solitamente la scelta migliore per chi comincia a fare trading, in modo da evitare di mettere a rischio ampie quote del capitale che si possiede. Ricordiamo poi che è sempre consigliabile cominciare con la formazione, o con l’utilizzo di un conto demo, senza quindi mettere a rischio i propri soldi.