BCC Innovation Festival, è tempo di international networking per i vincitori. Coppini: “Soddisfatti del percorso”

I progetti risultati vincitori del BCC Innovation Festival, evento organizzato dal Gruppo BCC Iccrea con la partnership di Knowledge Institute, hanno avuto l’opportunità di partecipare all’International Networking Day, che si è tenuto lo scorso 29 novembre. All’incontro con le Camere di Commercio, erano presenti i Champions Arzanya, Etrash e Ponics.

BCC Innovation Festival: vincitori

Il 15 giugno 2023, sono state annunciate le iniziative vincitrici della seconda edizione del BCC Innovation Festival. In occasione del Festival Day, svolto presso l’Università La Sapienza di Roma, sono stati svelati i progetti che hanno vinto l’evento promosso dal Gruppo e dalle sue BCC per sostenere e supportare la crescita delle migliori idee imprenditoriali innovative in Italia. La seconda edizione del programma lanciato dal Gruppo BCC Iccrea è partita a novembre 2022.

Il Festival, avviato con il supporto del partner di consulenza strategico Knowledge Institute, ha come obiettivo l’individuazione – in sinergia con le 116 BCC del Gruppo – delle più brillanti iniziative che coniugano tra loro innovazione, territorio e gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Le quattro iniziative che hanno vinto la competizione, infatti, hanno tutte focus sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Due progetti sono dedicati al consumo e alla produzione responsabile, con riferimento all’obiettivo n.12 dell’Agenda Onu 2030; uno alla salute e al benessere, obiettivo n. 3; uno a città e comunità sostenibili, n. 11. Nello specifico, i progetti che hanno trionfato al Festival sono:

Arzanya : mira ad avviare una piattaforma di drug discovery che, con un processo innovativo supportato dall’AI, offra delle soluzioni sostenibili nell’individuare farmaci di nuova generazione;

: mira ad avviare una piattaforma di drug discovery che, con un processo innovativo supportato dall’AI, offra delle soluzioni sostenibili nell’individuare farmaci di nuova generazione; Etrash : vuole migliorare la raccolta differenziata attraverso un cestino smart per i rifiuti;

: vuole migliorare la raccolta differenziata attraverso un cestino smart per i rifiuti; Packo : iniziativa avviata per ridurre in modo drastico lo spreco di imballaggi, offrendo alle piattaforme e-commerce una soluzione innovativa di materiale riciclato e riutilizzabile, quindi sostenibile e circolare;

: iniziativa avviata per ridurre in modo drastico lo spreco di imballaggi, offrendo alle piattaforme e-commerce una soluzione innovativa di materiale riciclato e riutilizzabile, quindi sostenibile e circolare; Ponics: sviluppato per portare nelle abitazioni di privati, negli istituti, negli hotel e nelle aziende agricole nuove tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale con impianti acquaponici.

La Giuria, poi, ha assegnato il “Premio Speciale per la Territorialità” a Insieme.coop, un progetto di marketplace tra aziende cooperative. Una menzione speciale della Giuria, infine, è stata consegnata al progetto più votato, Chipango!, dedicato al turismo sostenibile.

BCC Innovation Festival: international networking

I progetti che hanno vinto la seconda edizione del BBC Innovation Festival, hanno poi avuto l’opportunità di partecipare all’International Networking Day. All’incontro (al quale sono intervenuti ufficialmente Arzanya, Estrash e Ponics), erano presenti quattro Camere di Commercio internazionali. L’evento è stato ospitato dallo studio legale Dentons, presso gli uffici a Milano, in Piazza degli Affari.

Durante l’International Networking Day, le Camere di Commercio hanno illustrato scenari internazionali e possibilità da percorrere al di fuori dei confini nazionali per i progetti vincitori, dando ai tre team importanti spunti di approfondimento.

“Siamo soddisfatti del percorso del BCC Innovation Festival, che con l’appuntamento strategico insieme ad alcune Camere di Commercio internazionali fa un passo ulteriore verso l’investor day”. Lo ha dichiarato Andrea Coppini, Responsabile Digital Innovation & Multichannel del Gruppo BCC Iccrea. “Con le iniziative selezionate durante il Festival Day stiamo completando un percorso sfidante e di profonda crescita per raccogliere risorse necessarie affinché i progetti si consolidino come aziende innovative competitive sul mercato”.

La partnership con Knowledge Institute

“Knowledge Institute, nel suo impegno di advocacy e in occasione del BCC Innovation Festival, un evento senza precedenti nel contesto bancario italiano, si dedica al potenziamento delle relazioni internazionali e al supporto delle startup. L’obiettivo principale è duplice: attirare investitori e promuovere le eccellenze italiane, trovando un perfetto equilibrio nel connubio tra le BCC e i progetti partecipanti sulle diverse aree territoriali”, ha detto invece Massimo Bernardo, General Manager di Knowledge Institute. “Questa iniziativa mira a consolidare la presenza internazionale, non solo per stimolare l’interesse degli investitori, ma anche per mettere in luce le peculiarità e le innovazioni emergenti nel contesto economico italiano”.

“L’evoluzione del Fintech e le sue industry, sia dal punto di vista legislativo-regolatorio, sia di mercato, ci portano a superare i confini nazionali per aprirsi ad altre aree del mondo, insieme quindi e grazie al supporto delle camere di commercio straniere”, ha puntualizzato Maurizio Bernardo, Presidente di Assofintech e Senior Advisor di Dentons. “L’International Networking Day offre una opportunità unica per le start up italiane vincitrici del percorso del BCC Innovation Festival di affrontare la sfida della finanza alternativa e innovativa, ospitate da uno studio internazionale con un’area dedicata al Fintech, segmento strategico dell’economia globale”.

“È ormai chiaro che l’innovazione tecnologica sta spingendo la nascita di nuove imprese e la crescita di quelle che hanno iniziato ad implementare le soluzioni high-tech”, ha poi osservato Valerio Lemma, Counsel di Dentons e professore ordinario di diritto dell’economia nell’Università G. Marconi di Roma. “Le istituzioni hanno lavorato molto per affermare un ambiente favorevole all’evoluzione delle imprese in una direzione che, grazie alle soluzioni in parola, possa assicurare la sostenibilità finanziaria ed ecologica delle iniziative imprenditoriali”.

Genesi e sviluppo dell’iniziativa ideata dal Gruppo BCC Iccrea

La pima edizione del BCC Innovation Festival è stata inaugurata dal Gruppo BCC a ottobre 2021. Il progetto, avviato con l’ausilio del partner di consulenza strategico Knowledg Institute, è stato ideato per individuare e supportare le migliori idee imprenditoriali che si inseriscono nel settore dell’innovation technology per facilitarne il percorso di crescita e il posizionamento sul Mercato.

Il percorso della seconda edizione del BCC Innovation Festival è stato accuratamente dettagliato dal gruppo BCC. Dopo aver ricevuto le candidature, inviate a titolo gratuito fino al 31 gennaio 2023, i progetti (Champions) sono stati illustrati attraverso un pitch online al Comitato Scientifico del Festival dai team che li hanno candidati in sinergia con la BCC promotrice. Il Comitato, poi, insieme a Knowledge Institute, ha selezionato i Champions per la fase finale, battezzata Road to Festival. Dopo la selezione, i Champions hanno preso parte a un ciclo di formazione della durata di tre mesi per preparare una presentazione tecnica del progetto da sottoporre alla giuria durante il Festival Day.

Proprio al Festival Day del 15 giugno 2023, sono state annunciate le iniziative che hanno vinto l’evento. Queste, supportate da un mentore, hanno avuto accesso di diritto a un ciclo dedicato di incubazione o di accelerazione (a seconda della maturità del progetto), per poi proporsi sul mercato e raccogliere i capitali necessari. Il ciclo di incubazione/accelerazione al quale i vincitori del Festival hanno partecipato ha preceduto il networking internazionale. Il percorso ha un controvalore di 30mila euro ed è stato sviluppato con l’ausilio di 12 tra partner e sponsor dell’iniziativa.

A seguito dell’International Networking Day ci sarà, con l’inizio del prossimo anno, anche l’Investor Day, in cui è previsto un incontro con diversi investitori (tra i quali fondi di venture capital, private equity, business angels).