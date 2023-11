Oggi sentiamo spesso parlare di inclusione finanziaria, un termine che si riferisce all’accesso e all’uso dei servizi finanziari da parte di individui e imprese, affrontando dei costi alla loro portata. Questo concetto è fondamentale per accelerare la crescita economica, per ridurre la povertà e per stimolare l’innovazione. Grazie all’inclusione finanziaria, anche le fasce più vulnerabili della società possono partecipare attivamente all’economia, migliorando il proprio benessere. In un mondo in cui le diseguaglianze di reddito continuano a crescere, questo rappresenta uno step necessario verso la creazione di una società più equa e sostenibile.

L’inclusione finanziaria spiegata in modo semplice

In sostanza, l’inclusione finanziaria è un processo che mira a garantire l’accesso ai servizi finanziari alle persone e alle imprese che ne sono escluse, o che si trovano ai margini. Questi servizi includono prodotti come i conti correnti, le carte di credito, i prestiti, le assicurazioni e molto altro. L’accesso a tali servizi risulta, come detto, fondamentale per la crescita economica e il benessere sociale, soprattutto in determinati paesi in difficoltà.

L’obiettivo principale è il seguente: eliminare le barriere che impediscono alle persone di partecipare al sistema economico nazionale o globale. Questi ostacoli possono essere di natura economica, come l’incapacità di sostenere i costi dei servizi finanziari, ma anche di natura sociale o politica, come la discriminazione e la mancanza di competenze nel settore.

L’importanza delle criptovalute

Entrando in un campo più specifico, è impossibile ignorare il ruolo delle criptovalute nel contesto dell’inclusione finanziaria. Queste monete digitali, come gli Ethereum o i famosi Bitcoin, hanno modificato per sempre il commercio e la gestione delle transazioni. Inoltre, propongono diverse opportunità non solo in chiave di investimento o di acquisto di beni e servizi. Infatti, oggi possono essere usate anche in comparti come il gambling, come nel caso dei casinò crypto, o il gaming in generale.

La natura decentralizzata delle criptovalute presenta un’opportunità unica per coloro che sono attualmente esclusi dal sistema finanziario. Non richiedono un conto in banca e possono essere utilizzate in qualsiasi paese o area del mondo, a patto che si abbia accesso a Internet. In secondo luogo, eliminano la necessità di dover ricorrere ad un intermediario finanziario, il che ovviamente va a ridurre i costi delle transazioni.

Il cammino verso l’inclusione finanziaria

Da un lato sono stati mossi degli enormi passi in avanti negli ultimi anni, ma dall’altro lato c’è ancora molto lavoro da fare, per raggiungere una vera inclusione. È innanzitutto essenziale promuovere l’educazione finanziaria presso qualsiasi fascia della popolazione, per garantire che le persone comprendano come utilizzare in modo efficace e sicuro tali servizi.

Inoltre, l’innovazione tecnologica deve essere al centro di questo percorso, e usata per sviluppare delle soluzioni che abbiano un impatto reale sulla vita degli individui. Si parla, ad esempio, dell’impiego delle tecnologie mobile per fornire servizi finanziari nelle zone rurali, o l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorarne l’accessibilità e l’efficienza. In ogni caso, anche se le sfide non sono semplici, è importante raggiungere questo obiettivo così fondamentale, per il bene di tutti.