Titoli bancari in rosso: crolla Deutsche Bank e Milano -2,2%

Pesa la situazione del settore bancario: in mattinata Deutsche Bank è arrivata fino a -15%, in rosso anche Milano, Parigi, Francoforte e Londra

Piazze in rosso nel mercato europeo. Chiusura pesante per le Borse. La situazione del settore bancario non mostra possibilità di ripresa: in mattinata Deutsche Bank è arrivata fino a -15%, (per poi risalire tuttavia a -4%).

Preoccupazione generale

Le Borse europee sfiorano ancora una volta il collasso a causa delle preoccupazioni legate alla tenuta di un comparto bancario oggetto di una crescente crisi di fiducia. Nessuna Piazza del Vecchio Continente salva: Milano chiude in calo del 2,2%, a 25.892 punti. Parigi cede l’1,74%. Francoforte l’1,66%. Londra l’1,26%. Ad appesantire i listini, oltre all’andamento del comparto bancario, anche quello dell’energia, con il petrolio in picchiata.

Il caso di Deutsche Bank

Capofila nei rossi bancari per ora è quello di Deutsche Bank, finita nel mirino degli investitori dopo aver deciso il rimborso anticipato di alcuni bond subordinati. In mattinata era crollata fino al -15%, toccando il livello dichiarazioni rassicuranti da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz e della Bce sullo stato di salute del colosso tedesco e delle altre banche europee. A Zurigo vanno male Ubs e Credit Suisse: era prevedibile dopo la notizia dell’indagine del dipartimento di Giustizia americano sul presunto aiuto fornito agli oligarchi russi per evadere le sanzioni. A Milano la situazione non è dissimile: sul listino continuano a soffrire Banco Bpm (-3,6%), Bper (-3,6%) e Unicredit (-3,2%), in testa ai ribassi.