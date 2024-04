G7, Tajani: lavoriamo per infliggere sanzioni all'Iran

Capri, 17 apr. (askanews) - Al G7 di Capri "lavoreremo per cercare insieme innanzitutto l'unità. Vedremo se si potrà trovare una soluzione per infliggere delle sanzioni, vedremo di che tipo, all'Iran". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo sull'isola per la riunione d...