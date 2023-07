Gabriel Garko festeggia 51 anni: il dettaglio non sfugge ai fan

Gabriel Garko ha spento 51 candeline in compagnia dei suoi cari e degli amici di sempre, ma ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio.

Gabriel Garko: il 51esimo compleanno

Gabriel Garko si è mostrato mentre festeggiava il suo 51esimo compleanno in compagnia dei suoi più cari amici e in tanti, tra i fan dei social, sono rimasti sorpresi nel vedere la torta realizzata per l’attore (e su cui erano state messe delle candeline al contrario a indicare il numero “15” e non “51”). Gabriel Garko starebbe vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita e in tanti sono curiosi di sapere se l’attore svelerà ulteriori retroscena sulla sua vita privata.

Nel 2018 Garko ha stupito tutti facendo coming out in diretta tv e a seguire ha svelato che non gli sarebbe dispiaciuto avere un giorno un figlio. Oggi l’attore sembra aver cambiato idea a tal proposito e ha confessato:

“Non vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore e, per esempio, non capisco per quale motivo i single non possano assumere questo ruolo, oppure una famiglia arcobaleno. L’importante è che siano delle brave persone e che possano assicurare la giusta, dovuta dignità a un orfano. Però… aggiungo che, pur avendo pensato spesso a compiere questo passo, oggigiorno forse non mi sento più motivato a diventare padre: non mi piace la società in cui viviamo e detesto l’accanimento morboso che impazza sui social”.