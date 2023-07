Ancora una giovane vittima della strada. Gabriele è morto a 20 anni in un tragico schianto in auto, a Palermo, carbonizzato tra le fiamme.

Palermo, 20enne muore carbonizzato dopo un terribile incidente

Gabriele Naccari era poco più che maggiorenne e felice della sua patente, come tanti giovani che non vedono l’ora di fiorire e crescere in fretta. Ci sono voluti i pompieri per estrarre il corpo nell’auto avvolta dalle fiamme.

La sua Alfa Mito stava viaggiando nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio. Gabriele doveva raggiungere i suoi amici nella caotica Mondello, presa d’assalto dai turisti. Alle 2 di notte circa, una volta raggiunta viale Diana, nel cuore del parco della Favorita di Palermo, ha sbandato finendo fuori strada.

I residenti pensavano a un incendio

Perché Gabriele è finito fuori strada? A questo interrogativo dovranno rispondere gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale palermitana, anche perché l’auto era completamente divorata dalle fiamme, con il corpo del giovane carbonizzato all’interno dell’abitacolo.

È solo grazie ai passanti che sono intervenuti i vigili del fuoco. In un primo momento si è pensato a un incendio. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme, si è palesato l’orrore davanti ai loro occhi: l’auto con i segni dell’impatto contro l’albero e quel poco che resta di una giovane vita cancellata dalle fiamme.