Gaetano Manfredi, chi è il candidato sindaco di Napoli alle elezioni comunali 2021

Gaetano Manfredi è il candidato sindaco per il capoluogo italiano nelle fila del Movimento 5 Stelle. Ecco la sua vita pubblica e privata

Gaetano Manfredi, uomo molto noto a Napoli, è il candidato sindaco per il capoluogo campano. Ecco tutte le notizie più importanti sulla vita pubblica e privata del politico napoletano.

Gaetano Manfredi: chi è

Gaetano Manfredi è nato il 4 gennaio del 1964 a Ottaviano, un piccolo paese alle porte di Napoli.

Finite le scuole superiori si iscrive alla Facoltà di Ingegneria all’Università Federico II di Napoli, dove si laurea nel 1988, ottiene la cattedra di tecniche delle costruzioni nel 1998 e nel 2014 ne diventa il Magnifico Rettore.

Quando poi, nel 2015, viene eletto Presidente della Conferenza dei Rettori delle università Italiane, si batte ferocemente per promuovere la ricerca universitaria e per la costruzione di grande polo universitario del Suc on sede a Napoli.

Gaetano Manfredi: vita privata

Gaetano Manfredi è sposato con il medico Cettina Del Piano, con cui ha avuto la figlia Sveva. Molto attento al suo privato, non si conosce molto né della moglie che della figlia.

Manfredi ha anche un fratello minore, Massimiliano, anch’egli politico.

Gaetano Manfredi: l’esperienza in politica

La sua esperienza in politica comincia nel lontano 2006, quando, nella veste di tecnico, svolge il ruolo di consigliere del ministro dela pubblica amministrazione, carica che occupa fino al 2008.

Il 28 dicembre 2019 viene scelto dal premier Giuseppe Conte come Ministro per l’Università. Manfredi deve quindi decidere e prendere nelle sue mani l’università nel difficile periodo dello scoppio della pandemia di Covid-19 e del lockdown, quando gli atenei sono rimasti chiusi per diversi mesi e ciò ha provocato le lezioni e gli esami a distanza, con conseguenti diffcoltà per gli studenti, che non si sono sentiti ascoltati e aiutati dal loro Ministro.

Gaetano Manfredi: candidatura a sindaco di Napoli

Grazie alla sua appartenenza al governo guidato da Giuseppe Conte, Manfredi è entrato nella lista dei candidati alla carica di sindaco di Napoli.

Il nome di Gaetano Manfredi, sebbene proposto dallo stesso Giuseppe Conte, che oggi è il leader del Moviemnto 5 Stelle, ha però riscosso anche l’approvazione del Partito Democratico, nella persona del suo leader Enrico Letta, oltre a ricevere anche l’appoggio di Liberi e Uguali.

I tre partiti, che sono quindi riusciti a trovare un nome in comune come candidato alla poltrona del sindaco di Napoli, sperano in questo modo di riuscire a contrastare gli altri avversari e ottenere la carica.