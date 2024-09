Galliani si è sposato per la quarta volta all'età di 80 anni: scopriamo chi è la sua consorte, che è di 23 anni più giovane di lui.

Adriano Galliani, il responsabile della gestione del Monza Calcio, sposerà oggi la sua fidanzata Helga Costa, con cui è in relazione da 13 anni. Nonostante Adriano sia di ventitré anni più grande di Helga, l’amore tra i due è forte. La cerimonia, compresi i dettagli sui partecipanti e il luogo, è molto attesa.

Adriano Galliani dimostra che non c’è un’età per l’amore; l’ottomo amministratore ottantenne del Monza Calcio sta per dire per la quarta volta “sì”. Ha avuto tre figli, Micol, Gianluca e Fabrizio, dal suo primo matrimonio. Il secondo matrimonio con Daniela Rosati è durato dal 1989 al 1999, e il terzo con la modella marocchina Malika El Hazzizi dal 2004 al 2008.

Oggi, porterà all’altare la sua dolce metà degli ultimi tredici anni, Helga Costa, che, a 57 anni, è ventitré anni più giovane di lui. Nonostante Helga abbia radici brasiliane, è di nazionalità spagnola. Si conosce poco di lei a causa della sua riservatezza e la sua assenza sui social media.

La cerimonia nuziale si svolgerà nella Sala Giunta del Comune di Monza, la città natale di Galliani. Sarà un matrimonio intimo celebrato secondo il rito civile, iniziando alle 16:00 di oggi pomeriggio. Come testimoni della coppia ci saranno Gigi Marzullo, un amico di lunga data di Adriano, e la deputata Forza Italia Cristina Rossello. Al momento, l’elenco degli altri invitati non è ancora noto.

Il party avrà luogo a Villa Gernetto, un edificio storico localizzato in Gerno, un piccolo distretto di Lesmo, nella regione di Monza e Brianza. Per questo evento, la coppia ha deciso di scegliere un’antica villa di stile neoclassico, eretta nel diciottesimo secolo, che è stata poi comprata da Silvio Berlusconi nel 2007 e successivamente ristrutturata integrallymente.