Delitto di Garlasco, parla l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che tira fuori una nuova teoria sulla morte di Chiara Poggi. Ecco cosa ha detto.

Si continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi dopo la riapertura del caso che ora vede come indagato Andrea Sempio.

Ecco che a parlare è il suo avvocato, Massimo Lovati, secondo il quale Chiara avrebbe scoperto un segreto indicibile e per questo è stata uccisa, non sa Sempio né da Stasi che però, secondo Lovati, conosce il killer. Secondo il legale a ucciderla sarebbe stata la Chiesa: “è la mia teoria, un sogno che ho fatto. Lo scriva: un sogno”, ha detto a La Repubblica.

Garlasco, Lovati: “E’ un comunista, disadattato. Poggi uccisa dalla Chiesa”

Massimo Lovati ha quindi detto la sua teoria sul delitto di Garlasco, ovvero che Chiara sarebbe stata uccisa dalla Chiesa e, insistendo sul fatto che è stato un suo sogno e che non vuole guai: “non sarebbe la prima volta, guardi cosa è successo con la povera Emanuela Orlandi. Ma le ripeto che è un mio sogno, non voglio guai. La figura del sicario è nella letteratura criminologica, il modo in cui fu uccisa quella ragazza servì per confondere le acque. I sicari sono abilissimi, entrano ovunque. Non li scopriremo mai.” E su Sempio aggiunge: “lui è un comunista, un disadattato. E’ provato ma sereno, come tutti gli innocenti.”