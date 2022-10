Gas, le dichiarazioni di Michel e von der Leyen: “Curare interessi collettivi, ma pronti per l’inverno”

"Gli impianti di stoccaggio di gas in Europa sono al 92%, tagliati i 2/3 delle forniture russe. In primavera non eravamo pronti", ha detto von der Leyen.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nella lettera di invito ai 27 leader dell’Unione europea che si incontreranno giovedì 20 ottobre, ha dichiarato che il vertice “sarà occasione per esaminare ulteriori misure per ridurre i prezzi“.

Michel in vista del vertice dei leader europei: “Dibattito costruttivo per gli interessi collettivi”

Charles Michel si augura che l’incontro sia un “dibattuto costruttivo” in considerazione degli “urgenti interessi collettivi”. Tra le ipotesi, “sfruttare il potere negoziale della nostra unità acquistando congiuntamente il gas, sviluppare un nuovo benchmark che rifletta più accuratamente le condizioni del mercato del gas ed esaminare un limite dinamico temporaneo dei prezzi.

Von der Leyen: “Stoccaggio del gas al 92%, pronti per l’inverno”

“Gli impianti di stoccaggio di gas in Europa sono al 92%.

I 2/3 delle forniture russe è stato tagliato. Siamo preparati per affrontare l’inverno“, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Dobbiamo domare gli estremi dei prezzi del gas” ha proseguito von der Leyen. Di conseguenza, “svilupperemo un indice complementare” e “proponiamo un tetto” come limite per i prezzi eccessivi. Dopo l’iniziale “reticenza tra gli Stati, oggi c’è una maggiore comprensione” della misura.

“Perche queste misure ora e non in primavera? Non eravamo pronti.

Stoccaggi vuoti e no piattaforma acquisti“, ha concluso von der Leyen.

Leggi anche: Russia, Fontana: “Sanzioni potrebbero essere un boomerang. Mosca era preparata”

Leggi anche: Duda e l’affinità con il governo italiano: “Io e Meloni condividiamo lo stesso sistema di valori”