Gas, Signoretto: da Proxigas contributo a transizione e sicurezza

Milano, 25 gen. (askanews) “Il consumo di gas naturale, a livello globale, è destinato ad aumentare in modo importante. Proxigas è l’Associazione, all’interno di Confindustria, che raggruppa tutta la filiera del gas italiano e si pone l’obiettivo di contribuire alla transizione energetica e alla sicurezza degli approvvigionamenti, per il sistema Italia e l’Europa in generale, in un mondo in cui – come abbiamo visto – la garanzia di avere accesso all’energia, economico e sicuro, è importante.

Come è importante, ovviamente, anche traguardare la neutralità carbonica al 2050, dove noi pensiamo che il gas prima, e poi con la transizione verso il biometano, l’idrogeno e i gas sintetici, possono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo”. Lo ha detto Cristian Signoretto, presidente di Proxigas, l’Associazione di riferimento del settore gas, a margine della prima Assemblea pubblica, tenutasi a Roma.