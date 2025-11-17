Gaza, 100 agenti dell’ala militare di Hamas sono barricato in un tunnel sotto Rafah e non hanno intenzione di arrendersi. La situazione.

Gaza, 100 uomini di Hamas sono trincerati in un tunnel sotto Rafah: “Non usciamo”

Una fonte palestinese nella Striscia di Gaza ha riferito all’emittente israeliana Kan News che ci sarebbero 100 agenti dell’ala militare di Hamas barricati in un tunnel sotto Rafah, i quali avrebbero chiarito che non intendono arrendersi.

Gli attivisti hanno infatti chiarito che non hanno intenzione di accettare alcuna iniziativa che li costringa a lasciare la rete di tunnel, se non tramite un percorso scelto da loro stessi e che consenta loro di andarsene con dignità. Questo gruppo sarebbe composto da diversi agenti operativi con esperienza di combattimento e da terroristi che sono stati reclutati di recente nell’ala militare di Hamas. Al comando un uomo di Hamas con il grado di comandante di battaglione o brigadiere.

Medio Oriente, le parole di Netanyahu

La tregua in Medio Oriente continua a reggere, anche se Israele non ha interrotto i raid mirati. Benjamin Netanyahu intanto ha confermato le parole del ministro della Difesa, Israel Katz: “la nostra opposizione a uno Stato Palestinese in qualsiasi territorio a ovest del Giordano esiste, è valida e non è cambiata di una virgola”, aggiungendo che “l’area sarà smilitarizzata e Hamas sarà disarmato.”