Una nuova pagina di speranza sembra aprirsi nel lungo conflitto tra Israele e Hamas. Dopo mesi di negoziati e tensioni, le prime ore di oggi hanno segnato un momento storico con il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani trattenuti a Gaza dal 7 ottobre 2023. L’evento, accolto con emozione in tutto il Paese, coincide con un’importante iniziativa diplomatica internazionale: il vertice a Sharm el-Sheikh, dove leader di oltre venti nazioni si riuniranno nel pomeriggio per definire le basi di un cessate il fuoco duraturo e di un piano di ricostruzione per la Striscia.

Il rilascio degli ostaggi: tra speranza e commozione in Israele

In Israele la mattina del rilascio dei primi sette ostaggi da Gaza è stata segnata da un misto di emozione, attesa e speranza. Il presidente Isaac Herzog ha definito la giornata “un momento di grande preghiera e fiducia”, auspicando che presto tutti i prigionieri possano tornare a casa.

Secondo la Croce Rossa, Hamas ha consegnato i primi sette ostaggi – Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor – detenuti dal 7 ottobre 2023. I prigionieri sono stati presi in consegna dai convogli del Comitato Internazionale della Croce Rossa e successivamente affidati alle Forze di difesa israeliane, che li hanno trasferiti alla base militare di Re’im per i controlli medici e psicologici prima del ricongiungimento con le famiglie.

Le autorità israeliane hanno precisato che il rilascio avverrà in più fasi: una prima consegna è prevista alle 8 del mattino (7 ora italiana) e una seconda tra le 9 e le 10. I nomi dei successivi ostaggi verranno resi noti in seguito, poiché le operazioni sono soggette a possibili ritardi legati alla sicurezza.

L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che il premier e sua moglie Sara hanno scritto messaggi personali di benvenuto e predisposto kit di accoglienza contenenti effetti personali e dispositivi elettronici per ciascun ostaggio. Nelle piazze israeliane, in particolare ad Habima Square di Tel Aviv – ribattezzata “Piazza degli Ostaggi” – migliaia di persone hanno sventolato bandiere con il nastro giallo simbolo della mobilitazione nazionale, attendendo con commozione il ritorno dei loro cari.

Il summit di Sharm el-Sheikh: un fragile percorso verso la pace

Mentre in Israele si celebra il ritorno degli ostaggi, a Sharm el-Sheikh è pronto un vertice internazionale che punta a consolidare la tregua e a definire un piano di pace duraturo per Gaza. L’incontro, co-presieduto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal presidente statunitense Donald Trump, riunisce oltre venti leader mondiali e rappresenta una delle più ampie iniziative diplomatiche degli ultimi anni nella regione.

Tra i partecipanti figurano Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Keir Starmer, Pedro Sánchez, Friedrich Merz, Antonio Costa e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’impegno dell’Italia nel processo di ricostruzione e nella stabilizzazione dell’area.

Nonostante l’assenza di rappresentanti israeliani e di delegazioni di Hamas o dell’Iran, il summit viene considerato un passo decisivo verso la stabilizzazione. Il Vaticano ha parlato di “una speranza di apertura di un capitolo nuovo”, sottolineando come il rilascio degli ostaggi e i negoziati di Sharm el-Sheikh possano rappresentare l’inizio di un lento ma concreto cammino verso la pace in Medio Oriente.