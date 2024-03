Hamas ha presentato ai mediatori internazionali un nuovo piano per il cessate il fuoco a Gaza.

La proposta di Hamas sulla fine della guerra a Gaza

L’idea del gruppo terroristico prevede il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio dei prigionieri palestinesi, 100 dei quali stanno scontando l’ergastolo nelle carceri di Tel Aviv. Si tratterebbe inoltre di un piano in tre fasi, ognuna delle quali durerebbe 42 giorni, come riportato da Al Jazeera. Il gabinetto di guerra israeliano si dovrebbe riunire oggi per discutere la proposta.

Il rilascio degli ostaggi

Hamas ha spiegato che durante la prima fase le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalle strade al-Rashid e Salah al-Din, principale arteria stradale che percorre la Striscia da nord a sud, per consentire il ritorno dei civili sfollati e il passaggio degli aiuti. L’agenzia di stampa Reuters riporta che per quanto riguarda lo scambio di prigionieri, il gruppo armato si è detto pronto a rilasciare i propri ostaggi, compresi donne, bambini e anziani, in cambio di circa mille prigionieri palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane.

Dal cessate il fuoco alla ricostruzione

Lo step successivo prevedrebbe un cessate il fuoco permanente, mentre la terza fase comporterebbe l’avvio di un processo di ricostruzione di Gaza e la rimozione dell’assedio israeliano sull’enclave. L’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la nuova proposta si basa ancora su “richieste irrealistiche“. Intanto oggi è sbarcata sulle coste di Gaza la prima nave umanitaria, carica con circa 200 tonnellate di cibo. Si tratta della prima spedizione che ha transitato lungo il corridoio marittimo istituito dal porto di Larnaca, a Cipro, verso l’enclave.