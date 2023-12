Gaza, Onu: "Un quarto della popolazione rischia di morire di fame"

Oltre 500.000 persone a Gaza, costituendo un quarto della sua popolazione, sono attualmente minacciate dal rischio imminente di morire di fame, secondo un dettagliato rapporto redatto da diverse agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative (ONG).

Gaza, Onu: “Più di mezzo milione di persone rischiano di morire di fame”

I dati forniti dal rapporto indicano che la situazione riguardante l’accesso al cibo nella popolazione di Gaza ha superato le difficoltà riscontrate negli ultimi anni in Afghanistan e Yemen.

Il rapporto, menzionato dal Guardian, sottolinea che il pericolo di una carestia in rapido aumento è attribuito all’inadeguatezza degli aiuti che raggiungono Gaza. Un totale di 23 agenzie dell’ONU e organizzazioni non governative hanno collaborato alla pubblicazione di questo allarmante documento, il quale evidenzia una crisi alimentare che coinvolge l’intera popolazione di Gaza, con 576.600 individui che si trovano a livelli di fame considerati “catastrofici”.

Gaza, Onu: “Ogni giorno che passa porterà solo ad un aumento della fame”

Arif Husain, capo economista del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha espresso la sua preoccupazione, dichiarando: “Non ho mai assistito a una situazione delle dimensioni di quanto stia accadendo a Gaza, e tutto questo sta avvenendo con una rapidità preoccupante.” Queste parole riflettono la gravità della situazione, sottolineando la necessità di un intervento immediato per evitare una tragedia umanitaria senza precedenti.

Il vicesegretario dell’ONU per gli affari umanitari, Martin Griffiths, ha commentato la situazione dichiarando: “Abbiamo avvertito per settimane che, con tali livelli di privazioni e distruzioni, ogni giorno che passa porterà solo ad un aumento della fame, delle malattie e della disperazione nella popolazione di Gaza.” Questa crisi richiede quindi una risposta urgente e coordinata a livello internazionale per garantire gli aiuti necessari e salvare vite umane in una regione profondamente colpita dalla fame e dalla disperazione.