Mentre le app d’incontri faticano a conquistare la Gen Z, sempre più giovani single riscoprono l’amore lontano dallo swipe. Tra lievito, fornelli e cene condivise, la cucina diventa il nuovo luogo in cui incontrare l’anima gemella, trasformando il dating in un’esperienza autentica e concreta. Ecco cosa è emerso dal nuovo studio condotto da Censuswide per Knorr.

La Gen Z abbandona le app d’incontri

Lo studio è stato realizzato da Censuswide su un campione di 13.503 intervistati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tutti aperti al dating e all’utilizzo di app di incontri. I partecipanti provenivano da Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Messico, Francia, Benelux (Paesi Bassi e Belgio), Filippine, Indonesia, Argentina, Sudafrica, Brasile, Nigeria e Italia. La raccolta dati è avvenuta tra il 24 dicembre 2025 e il 12 gennaio 2026. Censuswide ha condotto la ricerca in conformità al codice di condotta MRS e ai principi ESOMAR.

I single della Gen Z, a livello globale, trascorrono 156 ore all’anno sulle app di dating per ottenere in media solo sei connessioni, un dato che conferma come la “cultura dello swipe” stia perdendo attrattiva, allontanando sempre più i giovani dalle applicazioni. In Italia, dopo aver accumulato circa 123 ore all’anno sulle app di incontri – l’equivalente di cinque giorni – i single stanno ufficialmente dicendo addio alla frenesia del digitale, orientandosi verso modalità di dating più autentiche, come presentazioni tramite amici e esperienze condivise. Secondo una ricerca di Censuswide per Knorr, quasi tre quarti dei single italiani della Gen Z (72%) mettono in dubbio l’autenticità dei profili di dating, mentre due terzi (62%) ammettono di avere difficoltà a trovare qualcuno con priorità simili alle proprie.

Una particolare emerge con forza: il fascino irresistibile della cucina. Per il 72% degli intervistati, il piacere di cucinare è altamente attraente in un potenziale partner; il 73% si scioglie per chi cucina per gli altri, e per sei single su dieci, saper cucinare è più seducente di possedere un’auto appariscente (49,6%) o praticare sport (51,8%).

Come sottolinea Deborah Disparti, psicologa e psicoterapeuta: “Le esperienze condivise, come la cucina, spostano il baricentro dell’incontro: coinvolgono il corpo, richiedono tempo in cui l’attenzione è rivolta all’interazione e non alla prestazione, favorendo dinamiche di reciprocità e di presenza concreta e genuina. È in questo distacco dal virtuale che molti giovani ritrovano quel senso di autenticità, rendendo l’incontro con l’altro più significativo e soddisfacente”.

È da questo insight che nasce #ServingSingles, la campagna di Knorr che invita amici e amiche a segnalare i “cuochi single” per favorire incontri autentici, dimostrando come la fiducia tra amici torni a essere la chiave per creare connessioni reali.

#ServingSingles: la cucina come nuovo strumento del dating

Con #ServingSingles, Knorr ribalta le logiche della cultura dello swipe, trasformando la passione per la cucina in una vera e propria “arma segreta” per conquistare l’altro.

Melissa Passeri, Responsabile Marketing e Trade Marketing di Knorr, spiega: “Con #ServingSingles, Knorr sostiene i single valorizzando la cucina come l’arma segreta del dating. La nostra missione è rendere i cuochi single impossibili da ignorare: che tu sia uno chef esperto o alle prime armi, condividere un pasto fatto in casa è un modo potente per esprimere creatività, cura e individualità”.

I dati mostrano che i single della Gen Z scorrono quasi 30 profili a settimana, con circa l’80% che vede le relazioni nate sulle app terminare entro sei mesi. In questo contesto, la campagna mette al centro la cucina come elemento di connessione, sostituendo lo scrolling infinito con referenze sincere degli amici.

Come evidenzia ancora Disparti: “La logica dello swipe può generare disconnessione emotiva e senso di sostituibilità, traducendosi in una fatica emotiva che induce a chiusura e isolamento“. Knorr propone così un nuovo approccio: unire cibo, amicizia e amore moderno, riportando autenticità e interazione concreta al centro del dating, dove il piacere di cucinare diventa il vero ingrediente segreto per incontrare l’anima gemella.