Generali Italia investe nei trend futuri e sostiene le famiglie

Milano, 23 giu. (askanews) – Per rispondere al meglio ai nuovi trend globali e per avvicinarsi sempre più alle esigenze di risparmio e d’investimento in particolare dei giovani, Generali Italia lancia Genera PROevolution, la nuova soluzione che sostiene anche i progetti di vita delle famiglie, prevedendo un bonus natalità fino a 1.000 euro. La soluzione, se da un lato permette di investire nei settori del digitale, dell’innovazione e dei grandi cambiamenti sociali, demografici e sanitari in corso, dall’altro offre quella protezione del risparmio sempre più richiesta, come spiega Giancarlo Bosser, Chief Life Officer di Generali Italia.

“In questo momento il mercato finanziario crea delle enormi opportunità sia nell’ambito puramente azionario che dell’economia reale – ha detto – Ci sono grossi investimenti già in corso e anche futuri per ciò che riguarda l’innovazione, tecnologica, nei servizi, tutto ciò che riguarda la sostenibilità, sostenuta da quello che è il Next Generation Ue e tutta una serie di trend di mercato. Dall’altra parte la popolazione, i risparmiatori sono interessati alla protezione, la propensione al risparmio cresce ma cresce moltissimo anche la ricerca di protezione”.

“Generali PROevolution – ha proseguito – è la risposta per dare valore a questa ricerca di protezione ma anche di rendimento, quindi la possibilità di far fruttare la propria liquidità, di non lasciarla esposta ai rischi dei tassi negativi o dell’inflazione e cogliere tutte le opportunità di mercato ma contemporaneamente offrire quella protezione, quel controllo del rischio che il risparmiatore in questo momento sta cercando”.

Per adattarsi ai cambiamenti di vita del cliente, Genera PROevolution – che offre tre percorsi di investimento, tutti con un profilo di rischio medio-basso, e un triplo meccanismo di protezione del capitale versato sia per le oscillazioni dei mercati sia per i grandi eventi imprevisti – prevede un bonus natalità dedicato alla nascita o all’adozione di un figlio.

“E’ chiaramente un aiuto concreto, perché stiamo parlando di 1000 euro che diamo in più a chi sottoscrive il nostro prodotto – ha spiegato Bosser – ed è anche una cosa simbolica di parlare di ripartenza, di parlare di investimento per il futuro ma anche soprattutto di invogliare e dare ancora più stimoli anche alla clientela giovane per investire i propri risparmi e in qualche modo costruire valore nel tempo”. “Crediamo – ha concluso Bosser – che Generali PROevolution con questa caratteristica innovativa aiuti a rendere la finanza, l’investimento, a rendere il concetto di lungo termine più accessibile a tutti e anche al target dei più giovani”. Una soluzione che conferma così l’impegno di Generali Italia come Partner di Vita delle persone.