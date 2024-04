Generazione senza figli: “I soldi non c’entrano, non vogliamo essere geni...

Generazione senza figli: “I soldi non c’entrano, non vogliamo essere geni...

In Italia sono sempre di più le persone che non sentono la procreazione come un imperativo biologico e sociale: in aumento le generazioni senza figli

Un fenomeno sempre più in aumento, quello delle cosiddette “coppie no kids“: coppie che scelgono volontariamente di non avere figli.

Le coppie che scelgono liberamente di non avere figli

Una metà preferisce avere controllo sulle proprie vite ed essere liberi. L’altra metà delle coppie senza prole, invece, è frenata da motivi economici. Infatti, in un Paese in cui il valore del denaro che abbiamo in tasca si riduce drasticamente giorno dopo giorno, per molti è impossibile pensare di mettere su famiglia.

I problemi relativi a questa scelta in Italia

Tali scelte stanno però portando un risultato drammatico: l’Italia corre verso un “disastro demografico” che avrà pesanti conseguenze sociali ed economiche.

Nel 2023 nel nostro Paese sono nati solamente 379mila bambini.

Per far sì che ci sia un reale cambiamento è necessario sostenere chi desidera diventare genitore, offrendo condizioni favorevoli come welfare, servizi per l’infanzia e stabilità lavorativa.

La scelta delle donne di non avere figli

La rivoluzione sociale e antropologica degli ultimi decenni ha liberato le donne dallo stigma della maternità obbligatoria, permettendo loro di scegliere liberamente il proprio percorso di vita.

Su 7.000 donne fra i 18 e i 34 anni senza figli, secondo una ricerca dell’Istituto Toniolo, il 21% dice chiaramente di non volerli, e un ulteriore 29% dice di essere poco interessato alla maternità.