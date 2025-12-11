Genitori Arrestati con Ordigni Esplosivi in Auto: La Sicurezza dei Figli a Rischio

Un episodio inquietante si è verificato a Cercola, nella provincia di Napoli, dove un controllo stradale di routine ha rivelato una situazione ben più pericolosa del previsto. I carabinieri, durante l’operazione, hanno fermato un’auto con a bordo una giovane famiglia, composta da due genitori e i loro due bambini, di 2 e 10 anni. La scoperta effettuata nel veicolo ha lasciato tutti senza parole: sono stati rinvenuti 29 ordigni esplosivi di tipo ‘Cobra’ e ‘Cipolla’, insieme a oltre due chili e mezzo di polvere pirica.

La scoperta degli ordigni

Durante un controllo su via Cupa del Cavallo, i militari hanno osservato comportamenti sospetti da parte degli occupanti di un’automobile. All’apertura del bagagliaio, è emerso un carico potenzialmente letale: i Cobra, dispositivi cilindrici comunemente impiegati per esplosioni illegali, e le Cipolle, noti per il loro effetto ritardato. Questi elementi rappresentano una significativa minaccia. Il peso della polvere pirica rinvenuta è tale da provocare un’esplosione devastante.

Rischi associati agli esplosivi

La potenza di questi ordigni è tale che, in caso di accensione accidentale, i danni sarebbero stati catastrofici. La composizione chimica dei dispositivi, che include sostanze come il nitrato di potassio, può generare temperature superiori ai 2000 gradi Celsius, con un’onda d’urto capace di propagarsi a velocità supersoniche. Questo rappresenta un pericolo non solo per i passeggeri dell’auto, ma anche per chiunque si trovasse nelle vicinanze.

Le conseguenze legali

La coppia, Domenico Paone e Giuseppina Borriello, già noti alle forze dell’ordine, è stata arrestata. Paone è stato trasferito in carcere, mentre la Borriello è stata messa agli arresti domiciliari. Entrambi sono accusati di detenzione di materiale esplodente in presenza di minori, un reato di particolare gravità considerando il rischio che hanno esposto i loro figli.

Il contesto della criminalità organizzata

Questo episodio non è isolato; il nome ‘Cobra’ è associato a fattori di rischio e attività illegali legate alla criminalità organizzata nel Napoletano. Le indagini proseguono per comprendere se i due genitori facessero parte di una rete più ampia di traffico di esplosivi, una questione che preoccupa le autorità locali.

La sicurezza dei minori e il ruolo delle autorità

La tempestività dell’intervento dei carabinieri ha evitato una tragedia. I bambini, dopo il sequestro degli ordigni, sono stati affidati ai servizi sociali, che si occuperanno della loro sicurezza. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei minori in situazioni di pericolo e sul ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel proteggere la comunità.

La scoperta di ordigni esplosivi a bordo di un’auto con bambini costituisce un campanello d’allarme per la società. È fondamentale che i cittadini collaborino con le autorità competenti per prevenire situazioni simili e garantire un ambiente più sicuro per le future generazioni.