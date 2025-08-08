Genny Urtis, noto personaggio pubblico, ha vissuto nelle ultime ore momenti di grande difficoltà a causa di un grave incidente stradale avvenuto in Sardegna. Dopo lo choc iniziale e le cure mediche, ha rotto il silenzio con le sue prime parole, raccontando la sua esperienza e lanciando un messaggio a tutti i suoi fan e amici.

Genny Urtis e il brutto incidente stradale in Sardegna

Genny Urtis, nota come la chirurga dei vip, è stata coinvolta in un incidente stradale lo scorso 4 agosto sulla strada provinciale 73, vicino al bivio per San Pantaleo-Portisco, in provincia di Olbia. L’incidente ha visto il coinvolgimento di tre vetture, tra cui l’Audi guidata da Urtis, che sarebbe stata colpita a causa di una probabile invasione di corsia.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti tempestivamente la polizia locale e il 118, che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Fortunatamente, le conseguenze per Genny sono state limitate a qualche escoriazione e una lieve ferita al braccio, come lei stessa ha riferito attraverso il suo profilo Instagram, dove ha descritto i momenti immediatamente successivi all’incidente.

Genny Urtis, le prime parole dopo il brutto incidente stradale in Sardegna

Qualche giorno dopo l’episodio, Genny Urtis ha scelto di rassicurare i propri follower pubblicando un video su TikTok in cui ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. Nel suo messaggio ha sottolineato quanto sia stato spaventoso l’incidente, ma ha anche evidenziato come la prudenza alla guida possa davvero fare la differenza.

“Voglio ribadire quanto sia cruciale non tenere il cellulare in mano, utilizzare sempre la cintura di sicurezza e mantenere sempre l’attenzione sulla strada. Queste piccole accortezze possono davvero fare la differenza e aiutarci a evitare incidenti o a limitarne le conseguenze, come è successo a me”.

La chirurga dei vip ha anche scherzato sul fatto che le sue vacanze in Sardegna siano iniziate “col botto”, mostrando un atteggiamento positivo nonostante l’imprevisto. Attualmente si trova a casa con la famiglia, recuperando dalla brutta esperienza e continuando a ricevere messaggi di affetto e vicinanza dai fan.