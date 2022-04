Genova, 27 disabili costretti a scendere dal treno: posti occupati da turisti

Ventisette ragazzi disabili sono stati costretti a scendere dal treno dopo che un gruppo di turisti ha occupato la carrozza a loro riservata.

Spiacevole episodio per un gruppo di 27 ragazzi disabili che, saliti su un treno che da Genova avrebbe dovuto riportarli a Milano, si sono trovati i posti riservati occupati da alcuni turisti che non hanno voluto farli sedere: insieme ai loro accompagnatori, sono stati costretti a scendere dal convoglio.

Ragazzi disabili costretti a scendere dal treno

Tutto è accaduto lunedì 19 aprile 2022 a bordo del regionale 3075. Secondo quanto ricostruito, la compagnia aveva riservato per sé e per i propri accompagnatori la carrozza di testa. Una volta che il treno è arrivato in stazione, è però stato preso d’assalto da centinaia di turisti che avevano trascorso la giornata di Pasquetta in Liguria e hanno in breve tempo invaso tutto il convoglio.

Gli accompagnatori dei ragazzi disabili hanno fatto notare ai passeggeri che la prima carrozza era riservata, ma costoro non ne hanno voluto sapere. Nonostante la presenza di tre agenti della Polizia ferroviaria e del personale di Trenitalia, capotreno compreso, non si sono voluti alzare per far sedere i disabili. Una situazione che ha costretto gli addetti a far scendere il gruppo di ragazzi dal treno predisponendo per loro un pullman dedicato che, in breve tempo, li ha riportati a Milano.

Toti: “Episodio vergognoso”

Sulla vicenda è intervenuto il governatore ligure Giovanni Toti che ha parlato di un episodio vergognoso e da stigmatizzare che “segna la totale mancanza di rispetto e sensibilità verso le persone disabili“. Gli ha fatto eco l’assessore a Trasporti Gianni Berrino che ha definito il fatto inqualificabile e da condannare con fermezza.