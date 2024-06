La storia tra Geolier e Valeria D’Agostino, storica fidanzata del cantante napoletano, sarebbe finita: il rapper è single e l’annuncio sarebbe arrivato in un’intervista a Esse magazine.

Le parole di Geolier sulla rottura con la fidanzata

Nonostante il successo raggiunto negli ultimi tempi, in vetta alle classifiche con il suo ultimo album “Dio lo sa“, uscito il 7 giugno, per quanto riguarda la vita privata, non sarebbe un periodo facile per Geolier.

“È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo”. Con queste parole, il rapper napoletano, avrebbe annunciato la fine della relazione.

“L’amore è sempre stato presente nella mia vita, c’è nel disco perché è quello che ho vissuto la rottura. È stato più quello che altro”

Geolier, in questo momento, non cerca attenzioni in ambito amoroso, anzi dichiara che quasi prova fastidio soltanto a pensarle. Tuttavia, di una cosa è certo, la sua futura ragazza non potrà non essere di Napoli:

“Mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo”.

La ex fidanzata di Geolier

Valeria D’Agostino è stata la fidanzata storica di Geolier: lei sarebbe una influencer di moda, conosciuta come VD’A.

La lunga relazione tra i due si sarebbe interrotta a giugno 2024, dopo numerose indiscrezioni relative ad un tradimento tra il rapper e l’attrice Maria Esposito, notizie smentite dai diretti interessati. La notizia della rottura era poi stata confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che mesi fa, dichiarò: