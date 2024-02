Geolier, chi è la fidanzata Valeria

Li chiamano i Ferragnez napoletani. d’altra parte, lui è un rapper e lei un’influencer, e entrambi hanno un ottimo seguito sui social.

Una relazione consolidata

Geolier, all’anagrafe Emanuele Paladino, e la fidanzata Valeria, in arte vd’ a, sono «uniti da tantissimo tempo», come ha raccontato il rapper napoletano in un’intervista. «lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. tra noi c’è un confronto costante. ma soprattutto un rapporto magnifico». Nonostante, a periodi, si parli di rottura, i due, almeno a giudicare dai loro profili social, sembrano una coppia unita: le foto e i video li ritraggono spesso in momenti di complicità, e i commenti romantici sotto i post confermano l’intesa.

Aspettative per il futuro

Geolier è un romantico, e in un’intervista ha anche chiamato Valeria «moglie». ma sia lui che la fidanzata sono molto giovani, e così, in un’intervista a Vanity fair, il cantante aveva rilasciato una dichiarazione che suona un po’ sibillina: «oggi c’è un grande amore, Valeria, e l’amore per un artista è un sentimento fondamentale. non ho mai pianificato niente nella musica, e non lo farò certo nell’amore. ho solo 20 anni. vediamo cosa accade. io sono qua ad aspettare e a vivere, pronto anche a sorprendermi».