Sanremo 2024, la scaletta e l'ordine di uscita della prima serata: 30 cantanti in gara e altrettanti inediti.

Ci siamo: tra qualche ora il Festival di Sanremo 2024 darà il via alle danze. Amadeus, nel corso della classica conferenza stampa, ha annunciato la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti che si esibiranno nel corso della prima serata.

Sanremo 2024: la scaletta della prima serata

Martedì 6 febbraio 2024 va in onda su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo. In pochi, se non sempre gli stessi, avranno l’opportunità di assistere alla kermesse dal teatro Ariston. Tralasciando la polemica sui biglietti, nel corso della conferenza stampa, Amadeus ha annunciato la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti.

Sanremo 2024: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara

Di seguito, la scaletta ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo 2024: