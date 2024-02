La notizia esplode sul web, Alfa avrebbe pubblicato per errore il video del brano che canterà questa sera e in gara al Festival di Sanremo 2024. Poco dopo è venuta a galla la verità.

Alfa a Sanremo e la canzone spoilerata sui social

A poche ore dalla diretta Alfa avrebbe spoilerato il suo brano in gara “Vai!“ in una IG Story in cui si vede il cantante intonare un pezzo voce e chitarra a Sanremo.

L’ipotesi dietro la pubblicazione del video di Alfa a Sanremo

L’ipotesi più accreditata è che Alfa volesse caricare il video senza audio, ma al momento della pubblicazione qualcosa non ha funzionato correttamente. La story è poi stata cancellata praticamente subito, a nulla è servito perché il video aveva già fatto il giro del web in pochi istanti.

L’ufficio stampa in difesa di Alfa per la pubblicazione del video

L’ufficio stampa di Alfa smentisce sostenendo che non si tratti del pezzo di Sanremo, anche se resta il dubbio che il frammento di testo: “voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite”, appartenga proprio al pezzo presentato al Festival. La smentita arriva anche dal profilo di Alfa sul nuovo canale Threads: «La canzone che ho spoilerato non è Vai!, me la sono inventata prima, scusate». Alfa ha cioè pubblicato il video di una melodia inventata utilizzando su di essa i versi della canzone “Vai” e non è pertanto prevista alcuna squalifica per lui.